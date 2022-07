Pour aller à la plage, près de Montpellier (Hérault), on a tous nos petites habitudes. Certains préfèrent la voiture, même si c’est souvent galère pour trouver une place. Et d’autres privilégient le tramway. Quant aux plus courageux, ils chevauchent leurs vélos, quand l’envie de faire un plouf dans la Méditerranée se fait ressentir.

Nous sommes curieux de connaître les moyens de transport que vous utilisez pour allez à la plage, à Palavas-les-Flots, à Carnon ou à la Grande-Motte. Pour ceux qui préfèrent prendre la voiture, quelles sont vos astuces pour trouver une place au bord de la mer, et ne rien payer ? Ou le moins cher possible ?

En vélo, quels sont vos itinéraires favoris ? Pour ceux qui privilégient les transports en commun, le tramway s’arrêtant à Pérols, n’est-ce pas trop le parcours du combattant ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.