Des hélicoptères de l'Armée survolent votre maison, à Montpellier ? Pas de panique, c’est un exercice. La préfecture de l'Hérault explique que cette opération, prévue ce mercredi et ce jeudi, permettra « de se préparer à l’éventualité d’attaques conjointes impactant plusieurs sites marqués par une forte fréquentation ou l’existence de contraintes d’accessibilité », comme des immeubles.

L’exercice impliquera des survols d’hélicoptères ce mercredi près de la gare Sud de France et de l’Hôtel de ville, et jeudi près de la Tour du Triangle et de l’Hôtel de région. A noter, un survol de la Sud de France Arena est prévu dans la soirée, ce mercredi.

« Les vols seront d’une durée assez courte afin de limiter, pour la population concernée, les nuisances sonores susceptibles d’être générées, indique la préfecture. Seul le survol au-dessus de l’Arena, éloigné des habitations, se déroulera de nuit. »