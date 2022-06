Vous faites peut-être partie des malheureux qui n’ont pas réussi à décrocher des places pour la Fête de la musique de France 2, à Montpellier (Hérault). Ou peut-être n’appréciez-vous guère la programmation proposée par le service public. Rassurez-vous, il n’y a pas que ça, ce mardi soir, dans la capitale de l'Hérault. 20 Minutes a sélectionné pour vous un tas d’événements gratuits un peu éclipsés par le podium géant de France Télévisions sur l’esplanade de l’Europe, mais qui valent pourtant le détour.

Au Domaine d’O

Une programmation géante est proposée aux mélomanes au Domaine d’O. Pas moins de cinq lieux accueilleront des ambiances très différentes, dès 18 heures. Pour les amateurs d’opérettes, le chœur de l’Opéra National interprètera au théâtre Jean-Claude Carrière des airs célèbres de Jacques Offenbach, Franz Lehár ou Johann Strauss. Derrière le château, l’atmosphère sera plus rock, avec DJ Lord Diabolik et son « catch rock », les Roulettes rousses et leurs reprises des années 1990, Arno-Léa et leur rock psychédélique, le trio Loons, The Palavas surfers et Get Rythm Boys.

Devant le château, jazz, reggae et blues, avec Lord Sax, One Horse Band, Jacob Wild et The Margulians. Sur la prairie, les amoureux des bons gros sound systems jamaïcains seront servis, avec de grosses baffles et du reggae dedans. A l’amphithéâtre, jazz et soul au programme, avec le collectif Steam Down et Robin Mc Kelle & The Flytones.

Au Rockstore

La salle de rock légendaire se la joue engagée. A 20 heures 30, le Rockstore accueille les Dakh Daughters. Ces sept jeunes femmes ukrainiennes, artistes et activistes, sont réfugiées en France avec leurs enfants, tandis que leurs maris sont toujours au front. Elles livreront un voyage « fait de frissons, de beauté et de colère », exprimant « avec puissance et humanité le besoin de liberté des citoyen.nes d’un monde en mutation qui s’oppose à l’amertume de la résignation ». Mais si c'est résolument engagé, c’est bel et bien un spectacle détonnant, mélangeant des mélodies traditionnelles ukrainiennes et la musique actuelle, dans une ambiance de cabaret punk, qu'elles proposent.

Les Dakh Daughters seront au Rockstore ce mardi soir - SADAKA EDMOND/SIPA

Sur la Comédie

Ce n’est pas parce que l’esplanade de l’Europe brille à la télévision, ce mardi soir, que la plus belle place de la ville sera éteinte. Sur un grand podium, sur la Comédie, se succéderont une multitude de talents du coin, dès 19 heures : les artistes de Top Espace Musical, la « rock school » de Montpellier, Deer, le lauréat du Labo artistique, et les groupes Dirty Bootz-Blues et Fabulous Sheep. A partir de 22 heures 35, l’événement, ce sera le spectacle des célèbres Tambours du Bronx. Enfin, le DJ montpelliérain Caswell Vera, qui écume les bars et les clubs du sud de la France depuis une dizaine d’années, distillera à partir de minuit une programmation house dont il a le secret.

Dans les villages

Si vous préférez fuir la ferveur de la ville, pas mal de communes, autour de Montpellier, proposent un petit quelque chose pour la Fête de la musique. A Clapiers, par exemple, c’est au Parc Claude Leenhardt, à partir de 19 heures, que ça se passe. A l’affiche, le guitariste Al Basim, puis une soirée de chansons afro-latines avec le groupe Onda Ya.

A Juvignac, rendez-vous sur la place du Soleil, avec le swing des Grattes à Poiler, la bossa-nova de Felix Latorr Trio, le rock de Presence, Zik & Zag et Flying Bananas et le disco de Funk Stuff. A Grabels, la place de la Fontaine accueille dès 20 heures Thomas Toucourt, Dizzy Sound et Cosmyte. Et à 20 heures 30, DJ Olam, le raï et la musique kabyle d’Azar et l’Ensemble arabo-andalou seront à l'amphithéâtre de la Valsière, et la place Jean Jaurès jouera la carte du rock vintage avec The Wombats et AOC On Stage.

Au bord de la mer

Si un bain de minuit vous tente à la fin du bal, il se passe des choses, dans les communes du littoral. A la Grande-Motte, le théâtre de Verdure propose un concert des élèves du conservatoire, à partir de 18 heures, avant un grand concert du Big Band de jazz. Pour les amateurs de musiques électroniques, rendez-vous sur la plage privée le Cosy Beach, avec le DJ Johnny Morelli, dès 19 heures. A Villeneuve-lès-Maguelone, le Grand jardin accueille, dès 19 heures, des chœurs d’enfants et des fanfares, et le groupe K-Hello. Autre ambiance, au Local, avec le DJ Selecta’Guila, dès 18 heures.