Inspire n’est pas une marque de vêtements comme les autres. Elle est engagée. D’abord parce qu’elle s’assure que les matières qu’elle utilise sont écoresponsables, et que les entreprises avec qui elle travaille au Bangladesh sont attachées au bien-être des employés. Mais surtout, elle lutte contre la mucoviscidose en reversant 2 euros pour chaque produit acheté à l’association Grégory Lemarchal.

Gabin Moncel, le créateur de cette ligne de fringues, est atteint de cette maladie génétique qui atteint les voies respiratoires et digestives. « Les traitements sont particulièrement lourds, et moi, ces traitements, je ne les ai pas toujours très bien suivis pendant mon enfance, confie ce Montpelliérain de 24 ans. Par manque de motivation… Quand on est jeune, on pense surtout à s’amuser, à profiter. Mais quand j’ai commencé à les suivre convenablement, je me suis rendu compte de la contrainte quotidienne que cela représentait… Et j’ai pensé à ces enfants, de 6, 8 ou 12 ans » atteints de cette maladie. « Je me souviens, petit, que le kiné m’écrasait littéralement les poumons. »

Colorés, mais sans fioritures

Le jeune homme a souhaité apporter sa « pierre à l’édifice », en lançant Inspire, sa marque de vêtements, au profit de la recherche, de la sensibilisation autour du don d’organes, et de l’aide aux patients. En 2021, pour sa première année, la marque a reversé 630 euros à l’association Grégory Lemarchal. C’est pour l’instant, « une goutte d’eau dans un verre », confie l’entrepreneur. Mais ce n’est qu’un début. Car ses sweats, ses pantalons, ses tee-shirts, ses vestes et ses bobs, colorés mais sans fioritures, en coton biologique font de plus en plus d’adeptes. Gabin Moncel est d’ailleurs à la recherche de boutiques qui seraient partantes pour les proposer à leurs clients.

Gabin Moncel, et son frère Didier - Inspire

Si l’entrepreneur a choisi de baptiser la marque Inspire, c’est parce que c’est un mot qui « passe bien », qui insuffle du courage et de l’engagement. Mais aussi parce que lorsque les patients atteints de mucoviscidose « font des bilans, dans les hôpitaux, c’est un mot qu’ils entendent tout le temps, tout le temps… "Inspire", "Bloque", "Souffle fort" », explique l’entrepreneur montpelliérain. Certains vêtements sont aussi floqués, côté cœur, d’une petite feuille, synonyme de légèreté et de pureté.

Au-delà des 2 euros reversés pour chaque vêtement acheté à l’association Grégory Lemarchal, Gabin Moncel s’engage aussi à informer le public de cette maladie, sur les réseaux sociaux, et à donner la parole aux patients. Il leur offre même la possibilité d’être ambassadeurs de la marque : des patients, notamment la petite Justine, posent pour les vêtements Inspire. « Ces jeunes sont très courageux », note Gabin Moncel. Inspire, c’est aussi l’occasion de montrer que l’on peut entreprendre de grandes choses, même en étant atteint de cette maladie. « Mes parents m’ont inculqué un état d’esprit positif, confie-t-il. Soit on décide de subir, soit on décide d’aller de l’avant. »