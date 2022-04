On connaît les petits casse-tête en bois, qui se résolvent en quelques coups. Mais ceux de l’entreprise NKD Puzzle, à Lodève (Hérault), sont des bijoux d’ingéniosité. Biscornus et bardés de détails, ils promettent des sueurs froides à ceux qui tentent de démêler leurs secrets. Ces œuvres d’art sortent de l’imagination de deux copains : Christophe Laronde, diplômé des Beaux-Arts, et Julien Vigouroux, compagnon maçon.

Ces passionnés de casse-tête, de mécanique et de magie, ont créé, en 2019, NKD Puzzle, pour commercialiser ces boîtes à énigmes d’un nouveau genre, fabriquées avec des matières écoresponsables, et sans déchet, dans leur atelier. Mais, que les débutants se rassurent, il y en a « pour tous les niveaux », confie Julien Vigouroux. « L’idée, c’est que les gens se creusent les méninges. Pas de les faire fuir ! » La bonne idée, c’est aussi de proposer, si les clients le souhaitent, des casse-tête en kit, à monter soi-même. Mais les versions déjà montées sont toutefois disponibles, en quantité limitée et plus chères, « car cela peut prendre plus de 200 heures », confie l’entrepreneur.

L'une des boîtes à énigmes créées par NKD Puzzle - NKD Puzzle

Un youtubeur canadien a fait exploser les commandes

C’est le youtubeur canadien Chris Ramsay qui a permis à l’entreprise héraultaise, en octobre 2019, d’exploser. Dans l'une de ses vidéos, vue plus de 6,6 millions de fois, il s’est attaqué à l’un de ses puzzles, « le plus beau » qu’il ait eu l’opportunité de résoudre, a-t-il assuré. « On est passés de quatre commandes par mois, à quatre commandes par jour », confie l’entrepreneur. Aux quatre coins du monde.

L’entreprise s’est lancé un nouveau défi : proposer une version numérique de leurs casse-tête. Ils ont créé, avec le studio Aiko Creative Vision, « Aenigma Venatorum », un jeu mobile qui permet de se lancer dans la résolution sur son smartphone de leurs boîtes à énigmes phares, reproduites en 3D, dans un univers céleste. Ça tombe bien, pour les besoins de la création des casse-tête, NKD Puzzle réalisait, déjà, des modèles sur un ordinateur. Il a suffi de les animer, et de les rendre manipulables, aussi facilement, ou presque, que dans le monde réel, sur un écran tactile. Une façon d’atteindre d’autres férus de casse-tête, mais qui ont plutôt les yeux rivés sur leurs smartphones. « Et de leur dire : "Ça, ça existe en vrai, aussi !" », note Julien Vigouroux, dont la vocation est, avant tout, « de faire décrocher les gens de leurs écrans ».

L’application est téléchargeable gratuitement sur Google Play et l’Apple Store. Le premier niveau est accessible gratuitement. Et NKD Puzzle a lancé une campagne sur Kickstarter jusqu’au 15 mai, pour accompagner le financement des niveaux suivants. Elle permet aux contributeurs de recevoir chez eux la version physique et la version digitale des boîtes à énigmes. Prêt à relever le challenge ?