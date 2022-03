Trève de suspens : le parking du Lido, près de Montpellier (Hérault), restera gratuit, cet été encore. L’année dernière, la commune de Mauguio-Carnon, qui en assumait les frais de gestion, avait pourtant entériné, lors d’un conseil municipal, son passage au payant (2 euros la journée). Avant de rétropédaler, pour le plus grand bonheur des baigneurs. La raison : il n’y avait pas eu de concertation préalable avec le Conservatoire du littoral, le propriétaire foncier du site, qui a pourtant son mot à dire quant à la gestion de ce parking de 1.000 places, installé au bord de la mer.

Faire passer à la caisse le million de véhicules qui se garent chaque été à deux pas des plages du Petit et du Grand Travers n’est pourtant pas tout à fait enterré. Désormais, la gestion de ce site naturel, qui était partagée jusqu’ici entre la commune de Mauguio-Carnon et l’agglomération du Pays de l’Or, a été entièrement transférée à cette dernière. Sollicitée par 20 Minutes, la communauté de communes n’a pas précisé quelle était sa position, quant au maintien de la gratuité ou non du parking du Lido.

Faire payer l’usager, pas seulement le contribuable

De son côté, si cette question n’est désormais plus dans ses compétences, la commune de Mauguio-Carnon est tout de même intimement persuadée qu’il faudra, un jour ou l’autre, abandonner la gratuité du stationnement au Lido. Car la gestion de ce site, construit sur un terrain instable et humide, coûte cher au contribuable.

« La municipalité a financé les frais de gestion de ce parking sans le faire payer aux usagers pendant 4 ans, indique la mairie de Mauguio-Carnon. La philosophie de cette décision est de faire payer l’usager pour l’entretien du site. Le plan de gestion peut monter jusqu’à 200.000 euros par an financés par la commune et 200.000 euros financés par l’agglomération du Pays de l’Or. » « Ne trouvant plus les marges de manœuvre qui nous permettaient d’en assurer la gratuité jusqu’à présent, nous appelons l’usager à en être le contributeur, confiait à 20 Minutes le maire, Yvon Bourrel (divers gauche), le 12 mars 2021. Ce ne doit pas être, seulement, le contribuable. » Une décision qui avait suscité la colère de l’opposition, qui avait fait circuler une pétition.

Le parking du Lido à Carnon - N. Bonzom / Maxele Presse

« Il faut que cela soit supportable pour les gestionnaires »

De son côté, le Conservatoire du littoral, s’il est attaché à la gratuité, se dit toutefois ouvert à la discussion. « Notre objectif, c’est que ça reste gratuit, autant que possible », indique Cédric Bohen, le délégué de rivages de l’organisme, en Languedoc-Roussillon. La gratuité, c’était d’ailleurs l’un des principes fondateurs du projet, lors de sa réalisation, en 2007. « En revanche, il faut que cela soit supportable, pour les gestionnaires, poursuit Cédric Bohen. Nous nous sommes donné cette année pour essayer de diminuer les coûts de gestion au maximum. En fonction, nous verrons. »

La question devrait être tranchée en début d’année prochaine. Mais il semble peu probable que ce site naturel, l’un des derniers bastions de la gratuité sur le littoral héraultais, reste accessible longtemps sans sortir le porte-monnaie.