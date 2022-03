C’est un circuit très, très court. A Combaillaux (Hérault), un village de 1.400 habitants au nord-ouest de Montpellier, on fabrique un pain complet 100 % local. Depuis les champs, jusqu’à la boulangerie. « Un petit kilomètre à vol d’oiseau » sépare les parcelles agricoles communales où le blé est semé des étals où le pain est vendu, se réjouit le maire, Daniel Floutard (divers droite), qui coordonne l’initiative.

C’est en 2020, tandis que le monde s’était brusquement arrêté, que le projet a démarré, à Combaillaux. A l’automne, en vue de fabriquer les premières miches locales, du blé, issu de qualités anciennes, a été semé sur des champs exploités par Nicolas Floutard, le fils de l’élu. Son père, un ancien biologiste qui a, toute sa vie, travaillé la terre, a même mis la main à la pâte. « Je suis à la retraite, j’ai du temps, alors je m’y colle, sourit Daniel Floutard. C’est moi, aussi, qui ai semé, récolté, et criblé. » Au début de l’été 2021, une première moisson avait permis de récolter un peu moins de deux tonnes de blé bio. Car sur ces champs, ni pesticides, ni engrais, n’ont été utilisés.

« La saison prochaine, on sera à plein rendement ! »

Le blé a ensuite été criblé, pour se débarrasser des petits brins de paille, des petits cailloux ou des bestioles qui pourraient s’y cacher. Cette étape est « encore un peu manuelle, il faut que l’on monte en gamme », note Daniel Floutard. Enfin, la mise en farine est réalisée grâce au petit moulin dans lequel le boulanger de Combaillaux, Christophe Adé, a investi. « De temps en temps, je lui fabrique une farine plus grossière, avec un moulin qui sert à faire de la farine pour les animaux », ajoute le maire. C’est à partir de cette farine fait maison que le pain complet de Combaillaux, le Painbaillaux, est façonné. « Nous faisons deux formes différentes, une petite baguette, pour ceux qui ne sont pas nombreux, et une miche un peu plus grosse », confie Christophe Adé, le boulanger.

La première opération, menée en 2020 et 2021, n’est qu’une « production de lancement », explique Daniel Floutard. Le boulanger n’a assez de farine locale que pour réaliser ce pain du jeudi au dimanche. « La saison prochaine, on sera à plein rendement ! », note l’élu, qui a semé 3 hectares de blé à l’automne, le double de l’année précédente. A l’heure où la guerre en Ukraine fait craindre des problèmes d’approvisionnement et de surcoût du blé, Daniel Floutard assure qu’à Combaillaux, on peut muscler encore la production. « On fait 100 hectares de fourrage, on peut sortir 10 hectares, 15 hectares et faire du blé, note-t-il. Même si nous ne sommes pas en conditions optimales, notamment les années de grande sécheresse. Ou celles où les sangliers s’en occupent avant. Nous faisons en fonction de la nature. »

A Combaillaux, ce pain est une petite fierté locale. Les jours où il est vente au Fournil de Jean, la boulangerie de Christophe Adé, « il n’en reste jamais, il se vend très, très bien », note-t-il. Le domaine oléicole de l’Oulivie et le domaine viticole de la Jasse l’utilisent pour leurs dégustations. Et il est aussi servi aux enfants, de temps en temps, à la cantine de l’école. « C’est moins facile, sourit le maire. Vous savez, les petits, les produits nouveaux… Certains en raffolent, d’autres ne le regardent même pas ! »