« Tu prends un couscous ? Je vais prendre des pâtes, à tout de suite ! » Il y a deux ans, les Halles du Lez proposaient aux Montpelliérains un mode de restauration qui n’existait pas encore, dans la capitale de l'Hérault : le food-court. Dans ce haut lieu de la bonne bouffe, inspiré de la foisonnante Boqueria de Barcelone, personne ne vient vous servir à table : chacun s’offre le plat dont il a envie, parmi la trentaine de corners des halles, et on se retrouve sur les tables communes pour manger.

Ce lieu de 1.500 m2, créé sur les cendres de l’ancien complexe de discothèques Palladium, n’a pas attendu longtemps avant de voir déferler des gourmets. « Ça a fonctionné tout de suite », se réjouit Alexandre Teissier, à l’origine du concept. « C’est un lieu très convivial, dans lequel on se sent bien, dans lequel on peut découvrir des tas de propositions culinaires très différentes », confie Aude de Pouzilhac, présidente de l’Association des commerçants des halles, et gérante du corner les Sardines, qui proposent des spécialités sétoises. « Il y a une très belle qualité partout, on est tous des épicuriens, amoureux de nos produits », poursuit la commerçante.

« Le week-end, c’est environ 70 % de touristes »

Parmi les corners des Halles du Lez, figure celui des frères Pourcel, qui proposent avec leur restaurant Manita une street-food à mi-chemin entre la Camargue et l’Amérique du Sud, le chaleureux bar à viandes Chez Bébelle ou encore la Vida al dente, où le chef Lorenzo sert des pâtes à tomber. « Le midi, en semaine, les Halles du Lez sont plutôt fréquentées par la clientèle du quartier, les facultés et les bureaux à proximité, explique Alexandre Teissier. Le soir, des habitants de la métropole, qui viennent en afterwork. Et le week-end, c’est environ 70 % de touristes. Grâce aux Halles du Lez, Montpellier est devenue une destination touristique du week-end. »

Le succès du concept est tel qu’il y a quelques mois, les Halles du Lez ont ouvert un nouvel espace, sur le toit, avec plusieurs restaurants chics. Mais l’idée d’Alexandre Teissier va se développer prochainement ailleurs. A Montpellier, l’entrepreneur a plusieurs projets similaires dans les cartons. Notamment à Cambacérès, où la Halle Nova accueillera bientôt un food-court de 1.200 m2. Mais Alexandre Teissier a aussi d’autres projets ailleurs en France. Des halles ouvriront notamment au Bourget, à Paris, au sein du village des médias, à l’occasion des Jeux olympiques, mais subsisteront après la fin de la compétition. Et d’autres projets sont en cours à Deauville ou à Lille.