On a à peine rangé les tongs au placard que c’est déjà Noël, à Montpellier (Hérault). Cette année encore, pendant un mois, la ville brillera de mille feux. Bien que le festival Cœur de ville en lumières n’ait pas lieu cette année et est reporté en 2022, des tas d’animations feront le bonheur des petits, comme des grands. 20 Minutes vous dit tout sur ce qui attend les habitants pour célébrer les fêtes de fin d’année. Attention : le masque et la présentation d’un pass sanitaire sont obligatoires.

La ville met le paquet sur la Comédie

Le « cœur battant », installé l’année dernière sur la Comédie pour rendre hommage aux soignants, est remplacé cette année par un paquet-cadeau géant, qui est encore en cours d’installation, et dont on ne sait pas grand-chose. Le sapin de 14 mètres de haut, illuminé aux couleurs de Noël, est, en revanche, déjà présent, comme l’année dernière, devant l’opéra. Des illuminations seront aussi présentes partout dans l’Ecusson, mais afin de répondre à un « objectif de développement durable et de maîtrise des coûts, la ville utilisera des éclairages basse consommation pour les décorations », précise-t-elle.

Le marché de Noël est de retour

Après une année sans marché de Noël, en raison du Covid-19, les Hivernales sont de retour sur l’esplanade Charles-de-Gaulle. Jusqu’au 26 décembre, quelque 90 chalets abriteront des commerçants et des artisans : un chocolatier, un fabricant de pains d’épices, de macarons, de fruits confits, de bonbons, des maîtres santonniers, des céramistes, des couteliers, des fabricants de bijoux, etc. Pas de patinoire, ni de grande roue cette année, mais plusieurs manèges sur le thème de Noël pour les plus petits sont installés sur le marché, avec des tickets de 2 à 3 euros. Une parade déambulera dans le marché et l’Ecusson le 12 décembre, et le père Noël fera un petit tour dans sa calèche le 19. Enfin, comme chaque année, une crèche languedocienne, réalisée par Jacques Prouget, maître santonnier à Saint-Guilhem-le-Désert, sera présentée aux visiteurs.

Entrée libre. Ouvert tous les jours de 10 heures à 21 heures jusqu’au 26 décembre (sauf le 25). Nocturnes le vendredi et le samedi jusqu’à 22 heures 30.

Le marché de Noël est de retour cette année (Archives) - N. Bonzom / Maxele Presse

Au Peyrou aussi, on fête Noël

Longtemps oublié pendant les fêtes, le Peyrou a droit, une fois de plus, à ses propres décorations pour Noël. Du 2 décembre au 2 janvier, les visiteurs pourront découvrir des décors géants autour du réveillon, de l’univers polaire, de la maison du Père Noël et des bonbons, dans quatre chalets vitrés. Un labyrinthe végétal, et deux sapins illuminés de 8 mètres de haut compléteront les animations de la place royale.

Entrée libre. Du 2 décembre au 2 janvier de 10 heures à 21 heures 30.