Journée noire, ce vendredi, pour les Montpelliérains qui ne font pas le pont. En raison d’une grève lancée par le syndicat FO à la Tam, qui gère le réseau de transports, aucun tramway ni bus ne circule à Montpellier intra-muros (Hérault).

Le syndicat assure que « les conditions de travail (…) se sont fortement dégradées, en partie causée par la crise sanitaire, mais également suite à une forte réduction du nombre de services commerciaux, des temps de parcours non adaptés aux nouvelles limitations de vitesse, du trafic de véhicules de plus en plus dense sur la métropole ». FO pointe aussi « une explosion des incivilités » et « une charge de travail exponentielle pour les conseillers en mobilité suite à l’instauration de la gratuité des transports. »

Un accord signé mardi

La Tam regrette ce mouvement, indiquant qu’un accord avait été signé avec les syndicats, mardi. « Ces négociations salariales se sont conclues par une augmentation de la valeur du point à hauteur de 1,37 % et le versement d’une prime complémentaire (…) FO a néanmoins décidé de maintenir son préavis de grève », déplore la Tam.

La Tam indique aussi que « le niveau de service actuel est équivalent à celui appliqué en 2019, en amont de la crise sanitaire, et ce malgré la baisse de la fréquentation » et qu’un travail sur les incivilités est mené, avec des actions « avec les forces de l’ordre pour sécuriser le réseau ». La création d’une brigade des transports a aussi été annoncée.