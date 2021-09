« Mohed Altrad ? Représenté. » C’est par ces mots que s’est (quasiment) ouvert mardi le conseil de métropole de Montpellier. Comme c’est toujours le cas, depuis dix-huit mois, à chaque conseil municipal et métropolitain de Montpellier lors de l’appel des élus. Le chef d’entreprise, candidat (DIV) malheureux aux dernières élections municipales de la préfecture de l'Hérault, n’a depuis jamais siégé à la mairie ou au conseil de métropole. Sa liste, arrivée troisième, avait recueilli 18,12 % des voix au second tour.

« Je n’y siège pas, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas au courant de ce qui s’y passe », avait-il expliqué en avril à Midi Libre, en marge de la présentation des résultats semestriels de la multinationale dont il est le créateur éponyme. Mohed Altrad n’apprécie pas le fonctionnement dans les hémicycles (que la loi rend par ailleurs obligatoire pour l’expression de la démocratie). Et ne voit clairement pas l’intérêt « de passer quatre heures dans une réunion, qui n’est très souvent pas constructive ».

« Important d’honorer son mandat »

Le point de vue n’est pas partagé par Alenka Doulain. L’opposante divers gauche (Nous sommes) est au contraire extrêmement critique et ne manque jamais l’occasion de prendre la parole aux différents articles de l’ordre du jour. Les conseils municipaux et de métropole, qui furent souvent de simples chambres d’enregistrement par le passé (même si ce fut moins le cas ces dernières années lorsque Michaël Delafosse siégeait dans l’opposition), sont devenus très animés.

« Si Mohed Altrad n’a pas le temps de siéger et préfère se concentrer sur les activités de son groupe, je pense que c’est mieux de laisser la place à des conseillers municipaux qui auront le temps à consacrer à cette fonction, explique-t-elle. Et la remarque est également valable pour Philippe Saurel [l’ancien maire divers gauche] qui n’y siège pas davantage. C’est important pour la démocratie locale, d‘honorer correctement son mandat Je suis assez surpris que cet appel de bon sens de dire : "soit on siège, soit on laisse sa place" ne soit pas relayé par les élus de la majorité. »

En mars, la chef de file de Nous sommes a appelé à la démission de Mohed Altrad… au côté duquel elle a été élue, après fusion des listes dans l’entre-deux tours. Un appel dénoncé par Serge Guiseppin, autre élu de d’opposition, de la liste Altrad. « Elle oublie que M. Altrad lui a permis d’être élue », peste-t-il. Le représentant du groupe « Le cœur et l’action » (aux côtés desquels les élus Nous Sommes n’ont pas souhaité siéger) estime que le travail se fait en amont « dans les commissions où nous siégeons ». Laissant entendre que le conseil municipal n’est qu’une chambre d’enregistrement. Une façon d’y justifier les absences de Mohed Altrad.