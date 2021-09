Si vous cherchiez à y acheter un appartement, c’est trop tard. Du studio au rez-de-chaussée au penthouse avec sa piscine et ses 110 m2 de terrasse, les 76 logements d’Higher Roch ont tous trouvé preneur.

L’une des tours les plus hautes de Montpellier, défi tout en courbe de 57 m de haut, sera achevée et livrée au printemps 2022. Cinquante-sept mètres, soit un de plus que l’Arbre blanc. « Je l’ai voulu en mouvement, inspiré des danseuses de flamenco, détaille l’architecte Xavier Gonzalez, cabinet d’architecte Brenac & Gonzalez. Nous avons choisi de proposer une tour aux façades ondulantes et aux terrasses semblables à de véritables patios qui donnent à l’ensemble une forte connotation méditerranéenne. »

La tour d’Assas, sommet de Montpellier

La tour d’Assas, dans le quartier de la Paillade, culmine à une altitude plus haute encore (76 m), quatre mètres plus haut que le Triangle, au pied de la place de la Comédie. Mais dans le quartier Nouveau Saint-Roch construit aux portes de la gare éponyme, cette tour se veut « comme l’un des totems de la ville », reprend l’architecte. A son sommet, la vue y est exceptionnelle. On y découvre la préfecture de l'Hérault et son évolution au fil des ans, l’Ecusson, la canopée du jardin du Peyrou, jusqu’à la Méditerranée au sud ou le pic Saint-Loup.

Du haut d'Higher Roch, la vue sur l'hyper-centre de Montpellier est incroyable. - J. Diesnis / Agence Maxele Presse

Si le gros œuvre est terminé et les grues ont quitté le chantier, les ouvriers s’activent encore pour achever la construction de cette tour. « L’habillage de la tour est en cours avec la pose des garde-corps et la treille métallique au sommet. Les cloisons des appartements sont montées jusqu’au 13e étage, viendront ensuite les sols et les aménagements extérieurs », précise Pierre Raymond, directeur régional de Sogeprom-Pragma.

Les ouvriers s'activent encore sur la tour mais le gros oeuvre a déjà été effectué. - J. Diesnis / Agence Maxele Presse

Le promoteur immobilier avait la charge de commercialiser les appartements. Malgré des prix à la hauteur de la structure (environ 6.000 euros le m2), tous ont trouvé preneur. « 30 % d’entre eux sont des investisseurs, les autres des habitants qui occuperont les appartements après en avoir pris possession. »