Ça existe à Paris, à Lille ou à Bordeaux. Mais à Montpellier, jamais un quartier n’avait été débarrassé des voitures le temps d’un dimanche. C’est l’idée des Dimanches de respiration, lancés par la mairie. Tous les derniers dimanches du mois, un lieu de la ville sera rendu aux piétons, aux vélos, aux rollers et aux trottinettes. Et interdit aux voitures. La première édition de ce rendez-vous « convivial et festif » aura lieu le 26 septembre, entre 10 heures et 18 heures, sur l’avenue de la Liberté.

Une route très fréquentée, et particulièrement accidentogène. Ce jour-là, entre la rue Fontcarrade et la place du 8 mai 1945, elle sera investie par un tas d’animations (des cours de cirque, des parades, des fanfares, des spectacles, des démonstrations sportives, etc.) ou des ateliers pour apprendre à réparer son vélo ou pour essayer des trottinettes. Seuls véhicules à être autorisés sur l’avenue ce jour-là : des food-trucks.

« Ouvrir le débat » sur les quartiers

Les lieux de « balade temporaire » où l’événement sera organisé ne seront pas choisis au hasard : la commune entend expliquer aux Montpelliérains, à chaque édition, ce que la ville imagine pour l’avenir de ces quartiers. « Ça m’intéresse de savoir ce que les habitants pensent de l’avenue de la Liberté, confie le maire, Michaël Delafosse (PS). Et nous pourrons en tirer des enseignements en termes d’aménagement. Ce sera l’occasion d’ouvrir le débat sur ces espaces, qui ont vocation à s’apaiser. »

L’idée, aussi, est de « changer les représentations » que les Montpelliérains ont, parfois, de certains coins de la ville. « C’est une façon, aussi, de dire aux habitants : Venez découvrir ces endroits, poursuit l’élu. Lorsqu’il y a eu la ZAT [Zone artistique temporaire] à Méric, j’ai été surpris le nombre de Montpelliérains qui ne connaissait pas ! » Les Montpelliérains seront invités à donner leur avis, sur des espaces d’expression. L’avenue de Toulouse, par exemple, à qui la ville a promis un vaste lifting, pourrait par exemple accueillir une prochaine édition des « Dimanches de respiration ».