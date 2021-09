Une personne est toujours portée disparue, ce mercredi matin, au lendemain des violents orages qui ont frappé le Gard. Cette personne aurait chuté en fin d’après-midi dans la rivière Rhony, un affluent du Vistre, sur la commune d’Aimargues, au sud-ouest de Nîmes, ont indiqué les sapeurs-pompiers du Gard ce mercredi matin. Les recherches ont repris pour tenter de retrouver sa trace.

« La personne était accrochée à des débris et les sauveteurs l’entendaient, puis le contact a été rompu », a expliqué le lieutenant-colonel Eric Agrinier. « Soit la personne s’en est sortie en aval, seule ou avec l’aide des secours, soit c’est l’hypothèse plus dramatique et elle s’est potentiellement noyée, ce que nous n’espérons pas. »

Les deux autres personnes ne sont plus portées disparues

Mardi, en début d’après-midi, la préfecture avait évoqué la disparition de deux autres personnes, à Uchaud et à Aigues-Vives. En fin d’après-midi, la personne disparue à Uchaud a finalement été retrouvée et a pu regagner son domicile. Concernant la personne d’Aigues-Vives, « les recherches et les témoignages ont conduit à écarter l’hypothèse de sa disparition », a également indiqué la préfecture.

Depuis le début des intempéries, mardi matin, les sapeurs-pompiers du Gard ont par ailleurs procédé à plus de 90 sauvetages de personnes en difficulté.