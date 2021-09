Judo, natation, théâtre ou cirque… La rentrée, c’est aussi le moment d’inscrire les enfants à des activités extrascolaires. Mais, pour les familles les plus modestes, les cotisations peuvent être un frein à l’adhésion de leurs bambins à des associations.

Depuis 2020, la ville de Montpellier (Hérault) les accompagne, avec le dispositif Coup de pouce. Cette opération, de retour cette année, aide ces foyers à hauteur de 50 euros pour toute première inscription à une association sportive, culturelle ou de loisirs, pour les Montpelliérain(e) s de 6 à 16 ans. Ce dispositif est soumis à des conditions de ressources (informations ici), et cumulable avec le Pass Sport, délivré par l’État. Qui est, lui aussi, de 50 euros, mais qui n’est pas limité à une première adhésion.

« Des gains de pouvoir d’achat »

Une manière de « favoriser le bien-être et l’épanouissement de l’enfant », et « d’accompagner le tissu associatif », lourdement impacté par la crise du Covid-19, confie Mylvia Houguet (PS), adjointe au maire, en charge de la vie associative. L’année dernière, un peu plus de 2.100 enfants et adolescents en ont bénéficié, permettant leur inscription à une centaine d’associations, principalement sportives (environ 90 %). « Nous espérons ensuite, et l’expérience de l’année dernière montre que c’est à peu près le cas, que les clubs, les associations, feront en sorte de fidéliser les jeunes qui ont commencé une activité chez eux, poursuit Hervé Martin (PC), élu au sport. Ce sont, pour les familles, des gains de pouvoir d’achat qui peuvent être importants. Pour une famille qui a un, deux, trois enfants, c’est 50, 100 ou 150 euros économisés. »

D’autant que « les jeunes sont de plus en plus statiques, il faut les accompagner vers une activité sportive, poursuit l’adjoint au maire, professeur au collège. Ce phénomène a été accentué par la crise. » Safi N’Diaye, capitaine du MHR et internationale française de rugby, est la marraine de l’opération. « En termes de santé, physique comme mentale, faire partie d’un groupe, dans une association, est primordial », confie la joueuse. Éducatrice spécialisée, Safi N’Diaye a d’ailleurs parfois croisé des familles dont le coût de l’adhésion à une association posait problème. « D’autant que pour certaines activités, il y a des équipements, aussi, à acheter, note la joueuse. Les crampons, le protège-dents, le casque… Certaines familles ne peuvent pas se le permettre. »

Des enfants qui, sans ce dispositif, n’auraient pas pu s’inscrire, Christel Lavaud en a rencontré « beaucoup », l’année dernière. « Notamment les familles avec beaucoup d’enfants », confie la présidente du Montpellier Judo Olympic, à Celleneuve. La ville assure que toutes les demandes de Coup de pouce de parents, dont la situation est conforme aux conditions de ressources, seront honorées.

Toutes les informations sur le Coup de pouce sont ici.