Et si vous pimentiez un peu vos sorties en mer Méditerranée ? Sur le littoral du Languedoc, des entreprises proposent des activités originales, qui changent un peu des traditionnelles virées en pédalo. 20 Minutes en a sélectionné quatre, à tester cet été.

Un barbecue au milieu du port

Un barbecue entre copains, c’est déjà chouette. Mais des brochettes au beau milieu de l’eau, là, on frôle l’extase. Au Cap d’Agde (Hérault) et à Port-Leucate (Aude), l’entreprise Barbecue Boat loue des bateaux sans permis pas comme les autres : ces embarcations circulaires à moteur, aux allures de bouées, permettent de voguer dans le port, en faisant griller des saucisses. « Les clients sont totalement autonomes, et peuvent se balader comme ils l’entendent, dans le port de plaisance, confie Mathieu Serrano, qui a lancé ce concept avec Jeff Brochet. Ils peuvent boire l’apéritif, faire les grillades, se baigner. » Et mettre de la musique, grâce à une enceinte connectée.

Barbecue Boat propose d'aller faire des grillades dans le port du Cap d'Agde - Barbecue Boat

Protégées par un parasol, jusqu’à dix personnes peuvent s’installer autour du barbecue à charbon, « un peu comme si on était à la maison, en famille, reprend l’entrepreneur héraultais. Tout est compris, grillades, pains, herbes, sauces, boissons, vaisselle… Le client vient les mains dans les poches. » Les sorties sont possibles le midi ou le soir. Les bateaux sont à la location 110 à 130 euros selon le nombre de personnes, et les repas entre 20 et 35 euros par personne (15 euros pour les enfants jusqu’à 10 ans).

Du vélo sur l’eau

Amoureux de la Petite reine, vous connaissez les voies vertes et les chemins de vignes par cœur, dans le coin ? Sur le littoral, des entreprises proposent de faire de la bicyclette… sur l’eau. Il suffit de grimper sur de drôles de vélos, posés sur deux flotteurs. C’est le cas de l’équipe d’Aquaturtle qui propose, à Balaruc-les-Bains, des balades en « water bike ». « Sur tout l’étang de Thau », confie-t-on, chez Aquaturtle. Et ça coûte 10 euros les 30 minutes, 15 euros l’heure et 22 euros 1 heure et demie.

Un « Koh-Lanta » en mer

Avant de candidater à la célèbre émission de survie de TF1, peut-être pourriez-vous peut-être vous entraîner… au Grau-du-Roi (Gard). L’entreprise L'évasion en mer invite les aventuriers à tester leur endurance à « Grau-Lanta » : pendant trois ou six heures, les participants (au moins 10) vont s’affronter, en deux équipes (les rouges et les jaunes), dans une série d’épreuves, avec, comme chez Denis Brogniart, une épreuve de confort, les votes des conseils et un défi des poteaux. L’objectif : décrocher le totem.

L'une des épreuves du Grau-Lanta de L'évasion en mer - L'évasion en mer

L’aventure débute sur un bateau. Les participants sont jetés à l’eau, et doivent rejoindre la rive, sur la presqu’île de l’Espiguette. « De la nage, de l’endurance, de l’équilibre… On se vide la tête, et on transpire, confie Mélanie Garcia, la fondatrice d’Evasion en mer. Et toutes les épreuves nécessitent de faire preuve de cohésion dans l’équipe. Tout seul, on n’est rien. Ensemble, on est fort. » Une activité à tester entre amis, entre collègues ou en famille, avec des enfants à partir de 12 ans. Ces aventures sont proposées entre 35 et 40 euros par personne (plus il y a de monde, moins c’est cher).

Un escape game en mer

Si, votre fort, c’est davantage les méninges que les muscles, l’entreprise L’évasion en mer propose, aussi, un escape game en mer. Après (ou avant) une balade en Méditerranée, le long des côtes sauvages du Grau-du-Roi, avec apéritif, repas, bronzette et activités nautiques, l’équipe invite les enquêteurs en herbe à se lancer à la recherche du convoité trésor des pirates. « Avec plein de petites énigmes à élucider », basées sur la logique, le calcul ou la réflexion, confie Mélanie Garcia. « Avec des cadenas à déverrouiller, des codes à déchiffrer, des cartes… » La sortie dure six heures au total, avec la détente et l’escape game, pour 80 euros par personne (à partir de dix).