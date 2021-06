C’est un chantier pas comme les autres qui a démarré, il y a un peu plus d’un mois, sur les hauteurs du village de Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault) : la réfection de l’ermitage Notre-Dame-du-Lieu-Plaisant. Un bâtiment, accroché à la roche, dont les écrits attestent de l’existence depuis le XIVe siècle. Et si ces travaux, soutenus par la mission Patrimoine de Stéphane Bern, sortent tant de l’ordinaire, c’est parce qu’il est impossible d’accéder au sanctuaire en camion. Ni en voiture.

Il faut une heure de marche pour accéder au site de l'ermitage - Association de l'ermitage de Notre-Dame-du-Lieu-Plaisant

« Ni même avec une brouette, ou en quad, et une moto passe très difficilement », confie Olivier Fonzès, le président de l’association des Amis de l’ermitage, à qui le propriétaire des lieux, un particulier, a confié la restauration du site. Les randonneurs qui connaissent le coin le savent : on y monte uniquement à pied, et il faut environ une heure pour, enfin, apercevoir, au bout du chemin, la croix, sur la petite chapelle. Le matériel a été acheminé… par hélicoptère. Et les artisans et apprentis, en charge des travaux, dorment sur place. « Ils y passent toute la semaine, du lundi au jeudi », explique Olivier Fonzès.

« On est super bien »

C’est l’entreprise de Philippe Golcberg, un maçon stucateur, spécialiste réputé de la restauration du patrimoine, qui a été choisie pour mener ce chantier. Certains dorment dans des tentes, d’autres dans de petites cellules, au sein du bâtiment, explique l’artisan. Pour l’eau, il y a une petite source à proximité, et pas d’électricité. « On est super bien, sourit-il. Le soir, on discute, on se prépare de petits repas… » Mais ce qui important, sur ce chantier, note Olivier Fonzès, c’est « le côté patrimonial ». Les artisans ont la lourde charge de restaurer la toiture, les façades, et l’intérieur de l’édifice.

Car l’état de l’ermitage « se dégradait, lentement, mais sûrement », note Olivier Fonzès. « Un ermite y a vécu pendant neuf ans », et il a « rendu les lieux plus qu’habitables », poursuit-il. « L’association s’est créée au moment de son départ, sur la volonté du propriétaire, qui souhaitait sécuriser les lieux, et rassurer les habitants de Saint-Guilhem-le-Désert. Un bail emphytéotique de cinquante ans a été passé avec l’association », à charge de restaurer le site, et de le conserver dans un bon état. La première phase des travaux s’achèvera au début du mois de juillet, avant une deuxième phase, l’an prochain.

L’ermitage, quand le chantier sera terminé, pourrait, peut-être, accueillir un nouvel ermite, qui y habiterait et qui l’entretiendrait toute l’année, ou un lieu de retraite spirituelle, « pour faire un break ». « Le lieu s’y prête à merveille », confie Olivier Fonzès.

Pour soutenir cette restauration auprès de la Mission Patrimoine, c’est ici.