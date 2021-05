URBANISME On connaît les premières propositions issues de la concertation en ligne

Un fontaine (à gauche) et un long banc (à droite) vont être créés sur la place de la Comédie, à Montpellier — Agence Ter

Une concertation en ligne a permis de recueillir les avis des Montpelliérains sur le devenir de la Comédie, afin d’envisager le vaste lifting souhaité par le maire.

Parmi les premières propositions retenues, la création d’une promenade ombragée, avec des arbres, un long banc et la mise en place d’un nouveau sol, moins glissant.

Les habitants peuvent donner leurs avis sur ces propositions jusqu’au 11 juillet.

Pour la première fois depuis sa piétonnisation, en 1986, la place de la Comédie, à Montpellier (Hérault), va être réinventée. Ce vaste lifting, souhaité par le maire, Michaël Delafosse (PS), a été amorcé par une concertation en ligne, à travers laquelle les habitants ont évoqué leurs doléances, et donné leurs avis sur l’avenir de l’ex-place de l’Œuf.

Si bon nombre de contributeurs ont fait part « de leur attachement à leur place », confie l’urbaniste Jean-Pierre Charbonneau, qui a étudié les quelque 450 messages envoyés, « la critique est parfois sévère, poursuit-il. Des sols glissants, l’emprise des terrasses, la fournaise l’été… Ils ont envie d’eau, de vert, de calme, de lieux de rencontre. » Et cette concertation a fait apparaître des « conflits », notamment entre ceux qui aiment la place quand elle est animée, et d’autres qui trouvent qu’elle l’est trop.

Deux arbres vont être plantés des deux côtés de l'Opéra, sur la place de la Comédie, à Montpellier - Agence Ter

Des arbres

Parmi les propositions retenues par la mairie, la création d’une promenade ombragée, en plantant des ormes, l’arbre historique de la ville, le long la ligne de tramway. A leur plantation, ces arbres, dont les racines seront placées dans une fosse de terre, en sous-sol, feront 8 mètres de haut. Et 15 mètres à leur taille adulte. Des arbres seront également plantés des deux côtés de l’Opéra Comédie, « sans en masquer les façades, mais, au contraire, en les mettant en valeur », précise le paysagiste Henri Bava, qui planche sur cette végétalisation, qui devait débuter dès 2022. Un jardin, parcouru d’un long banc, et une fontaine, seront créés. Cette végétalisation et ce « rafraîchissement » de la place sont une « réponse au changement climatique », souligne le maire.

Enfin, l’autre gros chantier, ce sera le changement des dalles de la place de la Comédie, en granit clair, « moins glissant que le calcaire et qui possède une meilleure résistance aux chocs », explique la ville. Des planches tests seront cependant exposées cet été, avant le lancement des travaux, pour que les habitants puissent donner leur avis. L’objectif de cette transformation géante, confie Michaël Delafosse, est de refaire de la Comédie, qui avait perdu de son éclat d’antan, « une place de rendez-vous, de rencontres », où « l’on fait l’Œuf, comme le disaient les anciens ».

Jusqu’au 11 juillet, les habitants peuvent encore donner leur avis, sur les premières idées retenues par la concertation. Avant une nouvelle réunion publique, à l’automne.