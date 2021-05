DJ Plomberie totalise plus de 17 millions de vues sur YouTube — Chaîne YouTube DJ Plomberie / David Juanes

Depuis 2018, David Juanes partage son savoir-faire sur sa chaîne YouTube DJ Plomberie, dans des tutos, mais surtout des « vlogs », en immersion sur ses chantiers.

Et ça cartonne : ce plombier de Saint-Just (Hérault) totalise plus de 17 millions de vues.

« Mon idée, c’est de filmer mon travail, tout en m’adressant à la caméra », confie-t-il.

« Là, je vais prendre une méga douche, je le sais ! », s’exclame David Juanes, en sciant une canalisation défectueuse, dans le sous-sol d’une résidence. « Quand je vous dis que parfois, le métier de plombier, c’est la merde, là, on y est, en plein ! » Depuis 2018, cet artisan passionné partage son savoir-faire sur sa chaîne Youtube DJ Plomberie, dans des tutos, mais surtout des « vlogs », en immersion sur ses chantiers.

Partout (ou presque) où il intervient, les internautes ne manquent rien de ses interventions, le remplacement de tubes en cuivre ou d’un radiateur en acier, la pose d’une baignoire ou une grosse fuite. Et ça cartonne : ce plombier de Saint-Just, un village de l'Hérault, a 132.000 abonnés, et totalise plus de 17 millions de vues. Son plus gros succès : près d’un million de vues pour une vidéo où il décolle un tuyau en PVC.

« Quand je me trompe, je le laisse ! »

Youtube l’a même récemment félicité, en lui envoyant le fameux trophée brillant qui fait le bonheur de ses utilisateurs les plus suivis. « Mine de rien, ça fait quelque chose ! », sourit DJ Plomberie, en déballant sa récompense. « Mon idée, c’est de poser la caméra à côté de moi, et de filmer mon travail, tout en m’adressant à la caméra, confie David Juanes à 20 Minutes. Comme si je m’adressais à un apprenti, qui débute, ou à un collègue. Je montre la réalité du métier. Et quand je me trompe, je le laisse ! »

David Juanes est plombier à Saint-Just, dans l'Hérault - Chaîne YouTube DJ Plomberie / David Juanes

Mais avec sa chaîne YouTube, l’objectif de cet artisan, fou de nouvelles technologies, n’est pas de faire de nous, en panique devant une fuite d’eau, des experts de la tuyauterie. « Il faut évidemment faire appel à des professionnels, confie ce papa de trois enfants. Celui qui est vraiment très, très bricoleur, pourra comprendre, plus ou moins, les étapes, et, peut-être, se débrouiller. Mais celui qui ne l’est pas n’y arrivera pas. »

« Un don pour apprendre de manière très pédagogique »

Sur sa chaîne, les « merci ! » sont pourtant très nombreux, dans les commentaires. Pour les petits travaux, même les plus novices parviennent à leurs fins, en observant DJ Plomberie à l’œuvre. « Moi qui suis une buse en bricolage, votre vidéo est très claire ! », se réjouit un internaute, qui a pu changer sans problème sa chasse d’eau grâce à un tuto de David Juanes. « Vous avez vraiment un don pour apprendre de manière très pédagogique, et grâce à vous, je sais le faire toute seule », commente une autre.

La monétisation des vidéos permet à ce plombier, qui a aménagé un petit studio professionnel dans son atelier, de gagner un peu d’argent. Mais son activité principale reste la plomberie, et il n’est pas près de la lâcher. Une voie qu’il a adoptée un peu par hasard. « J’ai passé un CAP de pâtissier, confie-t-il. Mais j’ai développé une allergie à la farine, qui est une maladie assez fréquente. Je faisais des bronchites asthmatiques. J’ai dû me reconvertir. » Inscrit dans un organisme de formation, David Juanès, dont le père et l’oncle étaient déjà « dans le bâtiment », opte pour « grutier et plombier ». « Les deux m’intéressaient, se souvient-il. Je me suis dit que je prendrais le premier qui tomberait. Plombier est tombé. Ce fut une révélation. Je me sens comme un poisson dans l’eau. »