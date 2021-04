Le parking du Lido à Carnon — N. Bonzom / Maxele Presse

C’était le tout dernier coin où l’on pouvait encore se garer gratuitement, pour aller à la plage, dans le pays de l’Or, près de Montpellier (Hérault) : cet été, il faudra débourser 2 euros pour stationner son véhicule sur le parking du Lido. Ce tarif, dévoilé lundi et approuvé par le conseil municipal de Mauguio-Carnon, vaut pour la journée, quelle que soit la durée. Le parking sera payant du 1er juin au 31 août.

Les saisonniers et les habitants de la commune bénéficieront cependant d’un pass à 10 euros pour fréquenter ce parking, le Petit Travers et l’avenue Bassaget, tout l’été. Ces deux derniers parkings seront facturés 0,40 euro le quart d’heure pour les autres.

Levée de boucliers

Ce site de 1.000 places, construit sur un site instable et humide, nécessite « un entretien important », indiquait le 12 mars à 20 Minutes Yvon Bourrel (divers gauche), le maire de Mauguio-Carnon : « Nous avons essayé de conserver la gratuité le plus longtemps possible (…) Ne trouvant plus les marges de manœuvre qui nous permettaient d’en assurer la gratuité jusqu’à présent, nous appelons l’usager à en être le contributeur. Ce ne doit pas être, seulement, le contribuable. »

La fin de la gratuité a fait face à une levée de boucliers d’élus et de citoyens. Daniel Bourguet (sans étiquette), élu de l’opposition, a lancé une pétition (qui a recueilli plus de 12.000 signataires), visant à maintenir la gratuité du Lido. « C’est une question de principe, confiait-il, le 12 mars. Nous devons conserver un espace de liberté. »