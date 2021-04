CARNET ROSE Si Emma et Lucas sont les plus populaires, bon nombre de prénoms sont particulièrement originaux

Un bébé (illustration) — Shutterstock/SIPA

Emma et Lucas sont, depuis l'an 2000, les prénoms les plus donnés aux bébés nés à Montpellier, selon les données fournies en Open Data par la métropole.

Mais il y a aussi bon nombre qui sont particulièrement originaux, notamment influencés par la pop culture : des Zelda, des Anakin, des Jasmine et un Aladdin.

Des personnalités semblent aussi avoir donné des idées aux parents : le tableau Excel fait mention d'un bon nombre de Rihanna et de Zinédine.

Emma et Lucas sont, depuis l’an 2000, les prénoms les plus donnés aux bébés nés à Montpellier (Hérault). Selon les données, publiées par la métropole en Open Data, 1.382 Emma, et 1.315 Lucas sont venus au monde depuis vingt ans. Adam (1.114), Hugo (1.113), Léa (1.107), Léo (1.105), Jade (1.067), Manon (1.025), Gabriel (1.023) et Enzo (1.003) sont également dans le top 10 des plus populaires.

Mais l’immense tableau Excel, rendu public par la collectivité (ici), recèle aussi bon nombre de petits noms particulièrement originaux. Voire carrément insolites. D’abord, les prénoms un brin désuets. Si l’on connaît la prédominance des Louise, des Victor et des Paul ces dernières années, on dénombre aussi depuis vingt ans à Montpellier 93 César (dont cinq n’ont pas d’accent sur le E), 68 Violette, 62 Suzanne, 56 Léopold, 54 Léonard, 38 Madeleine, 29 Fleur, 28 Gaston et Augustine, un Léonard-Marius et… un Dédé.

Jasmine, Aladdin et Jafar

On relève aussi parmi les quelque 19.500 prénoms différents donnés entre 2000 et 2020 de petits noms féminins ô combien poétiques, avec une Anne-Fleur, une Marie-Fleur, une Marie-Soleil ou une Lisa-Soleil. On trouve même une Amour, une Espérance, une Miel, une Magnifique, et une Liberté. Et, dans un autre genre, on a fêté la naissance d’une Rosette. Et d’un garçon prénommé Baby. Et de 4 Papa et d’une Maman (oui, oui).

Pour bon nombre de prénoms originaux, l’influence de la pop culture semble avoir joué, dans le choix des parents. Depuis 2000, il y a eu par exemple 88 Jasmine, un Aladdin, et… un Jafar. Difficile de ne pas imaginer, par ailleurs, que les 16 Luke, les 9 Anakin et les 9 Leïa et Léia, personnages cultes de Star Wars, venus au monde depuis vingt ans à Montpellier, ne sont pas nés sous le signe de la force. La ville a également enregistré 36 Mario, 15 Luigi et 7 Zelda. Mais aussi neuf Candy, trois Nicky et deux Larson. Et une Winnie.

Rihanna, Britney et Beyonce

Des personnalités qui ont marqué les années 2000 ont sans doute aussi donné quelques idées aux parents : on dénombre 25 Zinédine (avec plusieurs orthographes différentes), un Zidane, un Ronaldo, un Beckham, 17 Rihanna (dont cinq avec un seul N), une Beyonce, une Shakyra (avec un Y), cinq Whitney, cinq Loana, un Calogero, un Drake et une Britney. Il y a même eu une Sheila, un Faudel et un Elvis. Les marques célèbres aussi ont fait des petits : il y a eu à Montpellier, depuis l’an 2000, une Apple, une Tropicana et un Nike.

Plus étonnant encore, la métropole de Montpellier a enregistré la naissance d’un bébé prénommé… Laurent-Fabius. Avec un tiret. Quoi de plus normal, dans un bastion du PS.