Un homme avec un parapluie, à Montpellier (illustration) — N. Bonzom / Maxele Presse

Les sept départements de l’arc méditerranéen ont été placés par Météo France en vigilance jaune, jusqu’à mardi à 6 heures : les Alpes-Maritimes, le Var et les Bouches-du-Rhône, le Gard, l’Hérault, l’Aude et les Pyrénées-Orientales, pour des risques de vent violent, de vagues et de submersion. Les départements de l’ex- Languedoc-Roussillon pourraient aussi être visés par des fortes pluies, des inondations et des crues.

Météo France annonce un « épisode méditerranéen modéré » sur la Languedoc-Roussillon, ce lundi. Les pluies devraient persister toute la journée. Elles prendront parfois un caractère orageux, avec des cumuls importants, des plaines du Roussillon jusqu’au Haut-Languedoc et aux Cévennes et sur les hauteurs des Pyrénées-Orientales.

Un épisode méditerranéen « important pour la saison »

De son côté, Météo Languedoc prévoit 150 à 200 mm de pluie sur le piémon héraultais, et des cumuls de l’ordre de 30 à 50 mm entre l’Aude et les Pyrénées-Orientales. A la frontière espagnole, il devrait tomber jusqu’à 100 mm de pluie ce lundi. Sur les Cévennes, le site d’informations météo indique que le cumul pourrait dépasser les 100 mm. « Cet épisode s’annonce important pour la saison », indiquent les météorologues.

Ce temps perturbé s’accompagnera d’un vent fort d’est sur tout le littoral méditerranéen, des caps corses aux côtes provençales et au Languedoc-Roussillon avec des rafales de 90 à 110 km/h sur le littoral de Paca, 70 à 90 km/h du Lauragais au relief d’Auvergne et dans l’intérieur de la Provence. La mer deviendra très agitée. Le vent s’atténuera en soirée, et les pluies sur le Languedoc-Roussillon deviendront plus faibles en fin de nuit.