De la neige (illustration) — Shutterstock/SIPA

Le département du Gard s’est réveillé ce lundi matin sous un manteau de neige. Plus ou moins épais, selon les coins. A Saint-Quentin-la-Poterie ou à Vallerargues, plusieurs centimètres, entre 4 et 10, recouvraient le sol, en début de matinée, ont constaté les experts de Météo Languedoc. Les flocons redoublaient également d’intensité dans les villes, à Uzès, à Beaucaire ou à Nîmes.

9h00 - Fortes chutes de neige en cours sur les plaines du Gard comme ici à Dommessargues. Prudence sur les routes !



Crédit vidéo : Météo Languedoc pic.twitter.com/49Dy9aLhK0 — Météo Languedoc (@MeteoLanguedoc) January 4, 2021

#Neige en cours dans le #Gard comme ici sur les plateaux au-dessus de Saint-Quentin-la-Poterie où plusieurs centimètres recouvrent le sol.



Photo : @MeteoLanguedoc pic.twitter.com/JenCZIcOzs — Météo Languedoc (@MeteoLanguedoc) January 4, 2021

Les services de Météo France ont placé le département du Gard en vigilance jaune, jusqu’à 16 heures au minimum ce lundi, pour neige et verglas.

Circulation difficile

Sur les routes, la circulation est délicate, et la préfecture du Gard conseillait ce lundi matin de reporter les déplacements. Ce lundi matin, il était difficile de rouler sur la RD 999, sur le plateau de Parignargues, la RD 979 était fermée entre Uzès et la RD 6 à Vallerargues, et la circulation était compliquée sur l’ensemble des axes autour de Nîmes. En début d'après-midi, la RD 6 entre Bagnols-sur-Cèze et Alès était en proie à de grosses difficultés de circulation, a indiqué la préfecture.

[10h25]❄️Episode neigeux en cours sur l’#A9 dans les secteurs de Nîmes et de Remoulins. Des opérations de déneigement sont en cours. Redoublez de vigilance et écoutez #Radio1077. #InfoTrafic #Meteo pic.twitter.com/pfcD9EpIsU — Autoroute A9 (@A9Trafic) January 4, 2021

De son côté, les services de Vinci Autoroutes indiquaient au même moment que la neige avait touché l’autoroute A9, entre les secteurs de Nîmes et de Remoulins. Des opérations de déneigement sont en cours.