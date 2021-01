Une policière. (illustration) — SYSPEO/SIPA

Un jeune homme a été grièvement blessé par balles vendredi soir, dans une cité sensible de Montpellier, après qu’il aurait tenté d’échapper à un contrôle policier et manqué d’écraser plusieurs agents, a-t-on appris de source policière. Après les faits, qui se sont déroulés vers 21heures, à l’entrée de la cité sensible du Petit-Bard, le jeune homme a été transféré au CHU Lapeyronnie de Montpellier. Son pronostic vital ne serait plus engagé, a-t-on assuré du côté de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de l’Hérault, en confirmant une information initiale du quotidien régional Midi Libre.

Les tirs ont eu lieu lors d’une opération de contrôle du couvre-feu mise en place à l’entrée de la cité du Petit-Bard, opération menée par une compagnie de CRS de Carcassonne. Vers 21 heures, le jeune homme, à bord d’un véhicule, aurait d’abord contourné le premier filtrage policier mis en place à l’entrée du quartier, manquant d’écraser un premier agent. Il aurait continué sans s’arrêter vers la chicane mise en place par les CRS une soixantaine de mètres plus loin, avec deux de leurs véhicules.

Légitime défense

C’est lorsque le jeune homme a voulu franchir cet obstacle qu’il s’est retrouvé face à deux autres policiers, eux aussi à pieds, qui ont réussi à l’esquiver : « Ils ont fait feu vers le véhicule qui roulait vers eux, ils étaient en état de légitime défense », a affirmé le représentant de la DDSP. Le conducteur, blessé, a été interpellé quelques mètres plus loin à peine, alors qu’il tentait de sortir de sa voiture.

Toujours de source policière, les CRS auraient essuyé des jets de pierres vers 18 heures, déjà à l’entrée de cette cité du Petit-Bard. C’est suite à ces premiers événements qu’il avait été décidé de mettre en place un dispositif plus complet pour contrôler l’application du couvre-feu dans le quartier, à partir de 20 heures. Aucun membre des forces de l’ordre n’a cependant été blessé, que ce soit lors de ces jets de pierres ou lorsque ce conducteur aurait tenté de forcer le barrage policier.