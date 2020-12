Des haut-parleurs diffusants des sirènes d'alerte (illustration) — GILE Michel/SIPA

Peu après 17 h 30, on ne s’entendait plus à Montpellier(Hérault), et dans les environs : les sirènes d’alerte, prévues pour alerter les habitants en cas de risques majeurs, ont résonné pendant de longues minutes ce mardi après-midi.

Et, sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se sont étonnés, notamment sur Twitter. « C’est normal que les sirènes retentissent ? », s’interroge ainsi Anthony. « Ne me faites plus des peurs bleues comme ça avec l’alarme », gronde Marie-Claude. « A deux doigts de me préparer un abri antinucléaire », écrit une autre internaute.

Eh ça va encore une fois la sirène à Montpellier qui se met sans raisons ? pic.twitter.com/mGNWDNGxjd — Mister Ouin Ouin (@Clownpardefaut) December 15, 2020

Une enquête

Mais pas de panique : c’est une « erreur technique » qui a conduit au déclenchement des sirènes d’alerte, ont indiqué les sapeurs-pompiers, quelques minutes plus tard. De son côté, la préfecture de l'Hérault évoque « un problème technique d'ajustement ».

Aucune inquiétude liée au déclenchement de la sirène à l’échelle de la ville. Aucun incident sur #Montpellier et la métropole. Enquête en cours sur la raison technique du déclenchement de la sirène. — Michaël Delafosse (@MDelafosse) December 15, 2020

Michaël Delafosse (PS), le maire et président de la métropole de Montpellier, a tweeté, peu après l’incident, assurant qu’il n’y avait « aucune inquiétude » à avoir, et indiquant qu’il n’y avait « aucun incident ». L’élu a précisé qu’une enquête avait été ouverte pour tenter de comprendre pourquoi les sirènes ont pu subitement se déclencher.