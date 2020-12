La tour d'Assas, vue depuis le stade de la Mosson — N. Bonzom / Maxele Presse

Lundi, Michaël Delafosse (PS) a confirmé lors du conseil municipal de Montpellier la démolition de cet immeuble de 76 mètres, la plus haute de la ville.

Aujourd’hui, encore 52 logements (sur 176) sont occupés au sein de la tour.

Si elle est détruite, c’est parce qu’elle est insalubre, et parce qu’elle abrite un trafic de drogue permanent. Mais aussi, pour dessiner une nouvelle entrée pour le quartier.

En 2024, la tour d’Assas, dans le quartier de la Mosson, à Montpellier (Hérault), ne sera plus que poussière. Lundi, Michaël Delafosse (PS), a confirmé lors du conseil municipal l’échéance de la démolition de cet immeuble de 76 mètres, le plus haut de la ville. Ce ne sera pas la première tour du quartier à tomber : en 2014, 140 kg d’explosifs avaient eu raison de la tour H, et, en 2017, une pelle mécanique avait grignoté la tour d’Alembert, dans le cadre d’un vaste programme de réhabilitation.

L’annonce de la destruction de la tour d’Assas, prévue dans le cadre du programme de l’Anru (Agence nationale pour la rénovation urbaine), n’est cependant pas nouvelle : elle avait été évoquée en 2016, tandis que Philippe Saurel (divers gauche) était aux manettes de la ville. Et entérinée, en 2019. Le processus de relogement des habitants est d’ailleurs lancé, et une majorité a déménagé. Aujourd’hui, 52 logements (sur 176 au total) sont toujours occupés, a indiqué lundi à 20 Minutes ACM-Habitat, le bailleur social en charge de la tour. Une partie des résidents qui l’habitent encore ont par ailleurs accepté un nouvel appartement, et prévu de quitter prochainement la tour d’Assas.

« Cette tour est totalement vétuste »

Mais pourquoi cette tour est-elle condamnée ? D’abord, parce qu’elle est insalubre. Humidité, fissures, cafards, dégâts des eaux et pannes d’ascenseur ont longtemps été le quotidien de ses résidents. Pendant des années, les habitants se sont mobilisés pour alerter les pouvoirs publics sur l’état de leur résidence. Un militant associatif du quartier, qui souhaite préserver son anonymat, assure que la démolition prochaine de ce géant de béton « est la bienvenue ». « Tout le monde attend qu’elle soit détruite, cette tour est totalement vétuste, confie-t-il. C’est dangereux, il n’y a aucune sécurité. »

A La Paillade, des habitantes exigent la démolition de la Tour d’Assas http://t.co/hTHbRxZZh1 #Montpellier pic.twitter.com/Mh2Vith8rk — Montpellier journal (@SurMtpJournal) April 1, 2015

Mais si la tour d’Assas doit tomber, selon le maire de Montpellier, c’est, aussi, une question de lutte contre l’insécurité. Ce lundi, Michaël Delafosse a pointé du doigt les dealers de drogue qu’elle abrite. « Cette tour est emblématique de beaucoup de tensions que traverse le quartier, avec ses coursives, et c’est précisément l’endroit où se nichent les dealers de drogue, cette minorité qui empêche une immense majorité d’habitants de pouvoir vivre dans la tranquillité », a expliqué l’élu, lors du conseil municipal.

« Le théâtre d’affrontements armés réguliers »

Le 1er novembre, un commando de six hommes encagoulés ont ouvert le feu, en pleine journée, au pied de la tour d’Assas. La scène avait été filmée, et largement partagée sur les réseaux sociaux. Elle avait créé l’émoi, jusque dans les rangs politiques, et alimenté encore un peu plus le ras-le-bol des habitants du quartier. Vendredi, lors d’une conférence de presse consacrée à l’enquête, Fabrice Bélargent, le procureur de la République de Montpellier, a indiqué que la tour était « le théâtre d’affrontements armés réguliers ». Le 1er novembre, au pied de l’immeuble, c’était, sans aucun doute, avait-il ajouté, la « prise de contrôle d’un point de deal » qui est à l’origine de la fusillade.

« C’est un nid à dealers, déplore un habitant du quartier. Depuis la dernière fusillade, les habitants n’y vont plus, ils ne se promènent plus vers là-bas, ou alors ils font attention. » « On s’offusque parce que c’est passé à la télévision, mais les habitants vivent ça depuis des années, gronde un autre militant associatif de la Mosson, qui, lui aussi, ne souhaite pas que son nom apparaisse. Alors, maintenant, on se réveille, on découvre que l’on se tire dessus à la Mosson. C’est une blague ? Ça fait vingt ans que les associations qui font leur boulot dans le quartier alertent la mairie. Lorsque l’on veut traiter une maladie, on ne traite pas seulement les symptômes. Là, on veut traiter les symptômes. »

Une « nouvelle entrée » pour le quartier

Enfin, il y a un enjeu d’urbanisme dans la destruction annoncée de la tour d’Assas. Lors d’une réunion publique, le 4 avril 2019, la ville avait entériné sa démolition, pour « préfigurer une nouvelle entrée » à l’est du quartier. Et tenter de changer son image.

Le calendrier précis de la démolition annoncée de la tour d’Assas sera connu en 2021, a indiqué le maire de Montpellier, ce lundi. Et les habitants, a-t-il ajouté, seront invités à donner leur avis sur ce projet, qui promet d’être une révolution pour la Paillade.