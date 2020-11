Rémi Gaillard est apparu lors du conseil de métropole à Montpellier — Conseil de métropole de Montpellier

Alors ça, personne ne s’y attendait. Ce lundi matin, un homme en caleçon, touillant son café, est apparu lors du conseil de métropole de Montpellier (Hérault), organisé en ligne, en raison de l’épidémie de Covid-19 : c’est Rémi Gaillard. Le célèbre vidéaste a surgi derrière Clothilde Ollier (écologiste), lors de l’une de ses interventions.

#montpellier #insolite Pendant le conseil de métropole l’intervention de ⁦@ClothildeOllier⁩ Rémi Gaillard ⁦@nqtv⁩ passe en arrière plan en caleçon et en touillant son café pic.twitter.com/LTElTuOCnn — L'Agglorieuse (@lagglorieuse) November 23, 2020

Interrogé par 20 Minutes après sa furtive apparition, Rémi Gaillard reste à fond dans son personnage. « On m’a appelé pour me le dire, mais qu’est-ce qu’il s’est passé ?, s’étonne-t-il. Je pensais vraiment que Clothilde [Ollier] était en train de travailler sur un dossier. C’est apparu en direct lors du conseil de la métropole, c’est ça ? Je suis vraiment confus, je m’excuse auprès de tous les élus. A dans six ans ! »

Le Montpelliérain, ancien candidat aux municipales, avait été aux côtés de l’élue écologiste lors de la campagne. Avec Alenka Doulain, ils avaient formé le trio qui avait soutenu Mohed Altrad (divers) lors du deuxième tour de cette folle élection.