Le coeur géant, sur la Comédie, à Montpellier — N. Bonzom / Maxele Presse

Cette année, à Montpellier, le célèbre globe est remplacé par un coeur battant.

La structure ne sera pas toute seule : un sapin sera installé mardi sur la Comédie.

En revanche, épidémie oblige, il n'y aura pas d'Hivernales, ni de grande roue.

Voilà des semaines que l’on s’interrogeait, à Montpellier (Hérault) sur le successeur du célèbre globe, star des illuminations de Noël depuis 2014, que la nouvelle équipe municipale a décidé de mettre au placard. Depuis vendredi, les habitants ont la réponse : c’est un cœur géant, en hommage au personnel soignant et à la « solidarité », valeur pivot en ces temps d’épidémie, décrypte le maire, Michaël Delafosse​ (PS).

Créée en France, la structure de 8 m de haut, s’illumine chaque soir en bleu, blanc et rouge, et l’on entend ses battements, pendant dix minutes, à 20 h. « Écoresponsable », assure la commune, ce cœur XXL est conçu en aluminium « recyclé et recyclable » et en « bioprint », un matériau fabriqué à partir de cannes à sucre. Et pour compléter l’arsenal écolo, la structure est équipée de leds, à basse consommation.

Un sapin de 12 m

Mais ce Noël-là ne sera pas comme les autres. Épidémie oblige, la commune n’a pas obtenu l’accord des services de l’État d’installer la grande roue, et les Hivernales, avec ses chalets, sa patinoire et ses stands de vin chaud, ont été annulés.

Le cœur géant n’est, cependant, pas tout seul. Un sapin de 12 m de haut sera installé mardi, et décoré, entre les Trois Grâces et l’opéra. Et si à Bordeaux, son homologue vert n’en a pas voulu, le maire de Montpellier a souhaité, lui, que soit présenté un vrai arbre. « Je suis écologiste, je crois profondément qu’il faut agir pour l’avenir de la planète, note Michaël Delafosse. Mais je crois aussi que le sapin fait partie des grandes traditions. Dans ces temps difficiles, c’est important que chacun puisse avoir des moments de magie. » L’élu note que l’arbre respecte « une démarche d’écocertification ».

Par ailleurs, des rues, des places et des quartiers, notamment la Paillade, Plan Cabanes, les Beaux-Arts et Boutonnet auront aussi droit à une mise en lumière. Tout en leds.