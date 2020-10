L'Opéra de Montpellier — N. Bonzom / Maxele Presse

En raison du couvre-feu instauré dans la métropole de Montpellier (Hérault), pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, qui oblige les habitants à être chez eux entre 21 heures et 6 heures, le monde culturel a bousculé ses horaires.

L’équipe du Cinemed, le Festival du cinéma méditerranéen, dont la 42e édition débute ce vendredi, indique qu’elle « travaille à une grille horaire, adaptée aux nouvelles mesures gouvernementales ». Les séances se termineront ainsi à 20 h 15 à partir du samedi, pour permettre aux cinéphiles d’être de retour avant 21 heures.

Même chose à Montpellier Danse, dont bon nombre de spectacles ont été avancés à 18 heures à 19 heures. Ou à l'Opéra et à l'Orchestre national de Montpellier, dont les spectacles permettront désormais au public « d’être sorti au plus tard à 20 h 15 ».

Le cinéma Diagonal a dû également revoir toute sa programmation. Les séances les plus tardives sont ainsi proposées aux spectateurs à 18 h 20. « D’autres changements sont à prévoir, on vous tient au courant ! », indique l’équipe du cinéma d’art et d’essai.