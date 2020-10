Le port du masque est obligatoire à Montpellier — N. Bonzom / Maxele Presse

La métropole de Montpellier passe en alerte maximale mardi.

Cette phase s’accompagne de nouvelles mesures, notamment la fermeture des bars. Les restaurants pourront cependant rester ouverts, avec des mesures strictes.

Ce lundi, le préfet de l’Hérault a appelé les habitants au civisme.

La métropole de Montpellier passe, mardi, en alerte maximale. Sept communes attenantes sont aussi placées sous le même régime : Montarnaud, Mauguio, Palavas-les-Flots, Teyran, Saint-Aunès, Saint-Clément-de-Rivière et Saint-Gély-du-Fesc.

« Il y a une accélération [de l’épidémie de Covid-19] qui est extrêmement importante, les données évoluent de manière beaucoup trop rapide », a confié ce lundi Jacques Witkowski, le préfet de l'Hérault, qui a appelé les habitants à « une prise de conscience collective ». Début septembre, 164 personnes étaient décédées du Covid-19 dans le département. Ce lundi, le bilan était de 197. Fin août, 6 personnes étaient hospitalisées. Dimanche, pas loin de 160. Des chiffres « édifiants » et « inquiétants », s’est alarmé le préfet. « Il faut que nous prenions des mesures qui puissent être efficaces. » Et dont les résultats pourront être mesurés dans une quinzaine de jours.

En plus des restrictions qui sont en vigueur depuis plusieurs semaines, ce niveau d’alerte s’accompagne de nouvelles mesures, précisées ce lundi par le préfet.

Les bars vont fermer… Mais c’est quoi, un bar ?

Les restaurants pourront rester ouverts, en respectant des mesures sanitaires strictes (pas plus de 6 personnes par table, service à table uniquement…). Mais les bars, eux, devront garder leurs portes closes à Montpellier et dans les communes des alentours concernées par l’alerte maximale. Or, particulièrement dans l’Écusson, la frontière entre bar et restaurant est parfois un peu abstraite : rares sont les bars qui ne servent pas à manger, et certains restaurants peuvent proposer aux clients de boire un verre.

Alors qui peut ouvrir ? Qui doit fermer ? Pour le préfet de l’Hérault, c’est très clair. « Les bars et les restaurants obéissent chacun à une définition précise, à une typologie, à un certain nombre de licences. Un bar, c’est un bar. Un restaurant, c’est un restaurant. Certes, il peut y avoir des restaurants où se trouve un bar. Et des bars qui proposent un service de restauration le midi… Mais il n’y a aucun doute. Ce n’est pas parce qu’on mettra trois tranches de saucisson et trois légumes sur une planche en bois que l’on va se transformer en un restaurant. Un restaurant, c’est une cuisine, des licences. A l’inverse, un restaurant n’est pas là pour servir des boissons. On vient y manger, et accessoirement, on consomme des boissons. Nous serons extrêmement vigilants. »

Les fêtes privées se multiplient… Et contournent les mesures

C’est l’une des conséquences de la fermeture des bars : les fêtes privées, notamment dans des appartements, se multiplient. Le préfet de l’Hérault a appelé, ce lundi, « à la raison » et « au civisme », déplorant que des personnes « s’organisent sciemment pour détourner la réglementation ». « Je trouve cela extrêmement triste de devoir réexpliquer que de se réunir à 200 dans un appartement de 60 m2, ce n’est pas raisonnable, souligne le représentant de l’Etat. Tous les rassemblements humains non maîtrisés sont des rassemblements où, potentiellement, nous pouvons être contaminés. »

Comme c’était le cas quand Montpellier était en alerte renforcée, les fêtes festives ou familiales restent interdites lorsqu’elles sont organisées dans des salles polyvalentes, des tentes ou des chapiteaux. Les fêtes étudiantes et les rassemblements de plus de 10 personnes sont prohibés sur la voie publique. Rien n’interdit, en revanche, les fêtes dans des appartements. « J’appelle à l’effort collectif », note cependant Jacques Witkowski.

Les salles de sport font de la résistance… La préfecture aussi

Malgré la décision du tribunal administratif de Montpellier, qui avait enjoint jeudi les services de l’Etat à revoir leur copie, la préfecture de l’Hérault a annoncé vendredi qu’elle maintenait la fermeture des salles de sport. C’est simplement le zonage de la mesure qui a été modifiée : la fermeture est désormais en vigueur dans les communes de la métropole de Montpellier, ainsi qu’à Lunel, la Grande-Motte, Montarnaud, Mauguio, Palavas, Saint-Aunès, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Gély-du-Fesc et Teyran. Le gérant des salles de sport Training Go dans la métropole avait déposé, par le biais de son avocat, Barnabé Chavrier, un référé-liberté visant à suspendre cette mesure.

Mardi après-midi, la justice examinera un nouveau référé déposé par le même avocat, a appris 20 Minutes ce lundi. Le préfet, lui, reste ferme à ce sujet. « C’est une décision nationale, qui est fondée sur un avis du Conseil scientifique, note Jacques Witkowski. J’entends les difficultés des propriétaires, qui ont mis en place des protocoles sanitaires, et qui doivent aujourd’hui fermer. Mais nous sommes sur un avis scientifique. » Le tribunal se penchera donc sur l’étude de ce nouveau référé, mais dans un nouveau cadre d’alerte : Montpellier n’est plus en alerte renforcée, mais en alerte maximale.