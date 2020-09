Une passante en plein vent. Illustration. — Athena Picture - Rex - Sipa

Météo France a placé ce vendredi la Corse,l'Aude et les Pyrénées-Orientales en alerte orange du fait « vents violents sur l’est de la Corse et dans le Roussillon en fin de journée ». Selon l’organisme météorologique, le vent d’ouest doit se « renforcer nettement » ce vendredi après-midi, « atteignant 140 à 160 km/h sur le Cap Corse, 110 à 120 km/h dans la région bastiaise, les crêtes et cols exposés ».

🌬️ Rafale de 139 km/h mesurée cet après-midi à #Perpignan. Nouveau record pour un mois de septembre sur cette station (précédent record : 108 km/h, 24/09/2002). Record absolu : 184 km/h le 24/01/2009 (tempête Klaus).



📸Webcam Perpignan @viewsurf pic.twitter.com/DPCs1SRtXT — Météo-France (@meteofrance) September 25, 2020

Le vent va ensuite « déferler sur la côte orientale, devenant particulièrement violent vendredi soir et en première partie de nuit de vendredi à samedi, atteignant alors 130 voire ponctuellement 150 km/h », avant de faiblir nettement en seconde partie de nuit.

Des pointes jusqu’à 140 km/h à Perpignan

En Haute-Corse, le ramassage scolaire a été avancé à 15h et des perturbations étaient attendues dans les transports aériens, ferroviaire et maritime. Dans les Pyrénées-Orientales, la Tramontane soufflait ce vendredi en rafale, avec des pointes jusqu’à 132 km/h sur la côte méditerranéenne et 140 km/h à Perpignan.

La Corse est également placée en vigilance jaune pour des risques de pluies, d’inondations et d’orages, tout comme les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Dans ces deux derniers départements, les averses fréquentes et parfois orageuses provoquent des précipitations de 30 à 100 mm d’eau par m2.

Dans les six départements concernés par l’alerte orange, les autorités appellent à limiter les déplacements, respecter les interdictions d’usage du feu, éviter le littoral et écouter les médias locaux. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la neige est tombée dans les Alpes et les Pyrénées, au-dessus de 1.500 mètres d’altitude. Du fait du refroidissement des températures, les chutes de neige devraient se poursuivre durant le week-end.