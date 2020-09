Mehdi est en grève de la faim depuis vendredi — N. Bonzom / Maxele Presse

Un étudiant est en grève de la faim depuis vendredi matin à Montpellier.

Il a été refusé dans le master qu’il convoitait, et reste depuis sans réponse.

« Au-delà de la situation dramatique de Mehdi, le problème est aussi collectif », assure le Scum, le Syndicat de combat universitaire, qui relaie l’action de l’étudiant.

Mehdi n’a rien mangé depuis trois jours. Cet étudiant, refusé par l'université de Montpellier(Hérault) au sein du master qu’il convoitait, a entamé vendredi une grève de la faim. Ce lundi, il était encore assis devant le rectorat, sans réponse.

« J’ai fait mes trois premières années à l’université de Montpellier, confie l’étudiant de 25 ans, à 20 Minutes. J’ai été refusé en master Droit des affaires et en master Droit pénal, car, m’a-t-on dit, les capacités d’accueil sont limitées. Ils procèdent à des sélections, mais sur des critères opaques. Et ce n’est pas uniquement l’université de Montpellier, toutes les universités de France sont dans ce cas. Beaucoup d’étudiants laissent tomber. Ce système ne fonctionne pas, et laisse des étudiants motivés sur le carreau. »

Mehdi est en grève de la faim depuis vendredi - N. Bonzom / Maxele Presse

« L’espoir d’avoir une réponse »

« Au-delà de la situation dramatique de Mehdi, le problème est aussi collectif, reprend le Syndicat de combat universitaire (Scum), qui a relayé depuis vendredi l’action de l’étudiant montpelliérain. Cette année, de nombreux étudiants refusés en master n’ont eu aucune proposition du rectorat, alors que c’est une obligation légale. »

Actuellement devant le Rectorat de Montpellier en soutien à Mehdi, en grève de la faim depuis 3 jours car le Rectorat ne remplit pas son obligation légale de lui proposer un Master. pic.twitter.com/9VUnhpoUD3 — SCUM - Montpellier (@scum34) September 21, 2020

Aujourd’hui, Mehdi attend de l’université de Montpellier qu’elle lui fasse d’autres propositions d’affectation. « Lorsque l’on discute normalement, cela ne fonctionne pas, reprend-il. Alors, on est obligé de passer par des actions comme celle-là… La grève de la faim, c’est très dur. Mais ce qui me fait tenir, c’est l’espoir d’avoir une réponse… Et de toute façon, ce sera encore plus dur si je sors aujourd’hui du système universitaire. Avec une licence de droit, sur le marché du travail, on ne fait pas grand-chose… »

Si Mehdi n’est pas inscrit dans une faculté avant le 30 septembre, il ne pourra pas, par ailleurs, conserver sa chambre à la cité universitaire, confirme le Crous, à 20 Minutes. « Je serai à la rue », souligne l’étudiant montpelliérain. Sollicitée par 20 Minutes, l’université de Montpellier n’avait pas donné de réponse concrète quant à l’avenir de Mehdi, ce lundi, en début d’après-midi. Le rectorat, lui, est resté muet à nos demandes.