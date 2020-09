Un repas concocté par un chef via La belle assiette — La belle assiette

Et si vous mettiez les pieds sous la table, chez vous, et que l’on cuisinait pour vous ? Depuis plusieurs années, les chefs à domicile se sont imposés comme une véritable alternative à une sortie au restaurant. Ils débarquent dans votre cuisine et vous concoctent un repas, selon votre budget, et à l’aveugle pour les aventuriers ou selon vos souhaits. Et Montpellier(Hérault) n’échappe pas à cette tendance.

A Teyran, près de Montpellier, Béatrice était encore, il y a peu, décoratrice d’intérieur. Passionnée de cuisine, cette Héraultaise, qui a grandi avec les petits plats de sa grand-mère, est aujourd’hui cheffe à domicile, et propose aux gens du coin un menu « de saison », avec des produits issus de petites exploitations locales. « Quand je me suis lancée, mon idée était de libérer la maîtresse de maison de la cuisine, et lui permettre de passer une bonne soirée avec ses convives, qu’elle soit l’hôte, mais aussi l’invitée, confie Béatrice, fondatrice de la Table de Charlotte. Pour les repas, il arrive que les gens se laissent guider, c’est le cas pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ou je fais des propositions de menus. Bien sûr, en tenant compte des intolérances alimentaires. »

« Je suis là pour cuisiner, pas pour passer une bonne soirée »

Pour Béatrice, il faut, à chaque prestation, s’adapter évidemment à la cuisine des clients. Petite ? Avec peu de matériel ? « Ça va assez vite, on prend rapidement ses marques, reprend la cheffe héraultaise. Mais il m’est arrivé d’avoir quelques surprises, comme de me retrouver nez à nez avec un piano de cuisson au bois ou au charbon ! Mais, on s’adapte. Et j’ai toujours avec moi une plaque à induction, au cas où. »

Et il arrive, parfois, que les clients invitent Béatrice à leur table. « Mais ma place, c’est la cuisine, sourit-elle. Il en est hors de question. Je suis là pour cuisiner, pas pour passer une bonne soirée ! Parfois, à la fin des repas, il est arrivé que les clients me proposent un verre. J’apprécie, mais comme je dois ranger et faire la route, en général, je refuse. »

« Des repas avec 8 à 10 convives en moyenne »

Depuis 2014, la Belle assiette, leader dans le domaine, met en relation les clients et les chefs à domicile. A Montpellier, la plateforme fait travailler 11 chefs. « Historiquement, ce sont d’abord les grandes familles aristocratiques qui avaient l’habitude d’avoir, à la maison, des personnes en charge de la cuisine, confie Guillaume Cussac, son directeur. Puis ce furent les personnalités, et les sportifs de haut niveau, pour des questions de temps, mais aussi de diététique. Et, quand la Belle assiette a été créée, tandis que nos services faisaient l’objet de nombreux articles dans la presse lifestyle, notre clientèle s’est élargie. Nos premiers clients étaient principalement des urbains. Le plus courant, aujourd’hui, c’est un dîner entre amis ou en famille, à l’occasion d’un anniversaire, par exemple. Avec des repas, avec 8 à 10 convives, en moyenne. »

Il arrive que des entreprises fassent également appel à Béatrice, à Teyran. « Ce sont des sociétés, qui évitent d’aller dans des restaurants, pour garantir à leurs convives des conversations totalement confidentielles », confie la cuisinière héraultaise.

Côté prix, sur la Belle assiette, les menus démarrent à 39 euros par personne, et plus de 100 euros pour les plus prestigieux. Volaille, bœuf, Saint-Jacques ou homard, « à chaque gamme correspond une catégorie d’ingrédients », explique Guillaume Cussac. Chez la Table de Charlotte, les repas coûtent entre 52 et 62 euros par couvert.