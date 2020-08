Illustration Inondations. — LODI Franck/SIPA

Météo France a placé, ce vendredi matin, les Pyrénées-Orientales en vigilance orange pour des risques d'orages, de pluie et d’inondations. C’est, pour l’heure, le seul département de France à être placé en alerte orange.

Météo France prévoit un « épisode pluvio-orageux intense », qui nécessite, poursuit l’institution, « un suivi particulier, notamment dans un contexte touristique ».

120 à 150 mm de pluie

Ce vendredi après-midi, des orages devraient remonter d’Espagne et gagner les Pyrénées, débordant parfois en plaine. Dans la soirée et dans la nuit de vendredi à samedi, ces orages devraient se renforcer nettement. Sur le sud du département, ils devraient être accompagnés, poursuit Météo France, de fortes averses, donnant 30 à 50 mm de pluie généralement, et jusqu’à 80 mm en quelques heures. Ces orages pourraient être également accompagnés de grêle et de rafales de vent de l’ordre de 70 à 90 km/h.

Sur l’épisode, toujours sur le sud du département, les cumuls devraient être de l’ordre de 120 à 150 mm. Ces orages devraient perdre en intensité en fin de nuit.