Un train de frêt à la gare Sud de France, à Montpellier, sur le chemin de la future ligne LGV. — N. Bonzom / Maxele Presse

La réalisation de cette ligne ferroviaire mixte, fret et voyageurs, permettrait de soulager le réseau actuel, saturé et fragile, et permettrait d’accompagner l’activité économique de la région.

Elle offrirait une solution pour les marchandises, ce qui pourrait supprimer quelques-uns des 16.000 camions qui circulent chaque jour sur l’A9.

Jean Castex veut « mettre toute son énergie » pour accélérer ce projet.

Jean Castex a promis mercredi, sur BFM TV, qu’il mettrait « toute (son) énergie » pour faire avancer le projet de ligne à grande vitesse (LGV) entre Montpellier (Hérault) et Perpignan (Pyrénées-Orientales) « à une vitesse supérieure à celle qui est la sienne jusqu’à présent ». Le Premier ministre était maire de Prades, une commune des Pyrénées-Orientales, avant sa nomination à Matignon.

Cela fait 25 ans que le projet est dans les cartons. La première fois que ce véritable serpent de mer a été acté, c’était en 1995, lors de la signature des accords de Madrid, entre les gouvernements français et espagnol. Depuis, la LGV fait l’unanimité et les élus de tous bords de la région s’accordent à dire qu’il faut mettre en œuvre au plus vite ce chaînon ferroviaire entre la France et l’Espagne. Mais l’Etat la repousse régulièrement.

« Un signal important »

Pour Carole Delga (PS), la présidente de la région Occitanie, « un signal important du redémarrage vient d’être donné ». « Après trois années perdues, malgré les engagements pris par Emmanuel Macron lorsqu’il était candidat, je considère que la parole de Jean Castex est le signal attendu par nos territoires en Occitanie », a-t-elle souligné dans un communiqué, mercredi, rappelant s’être « engagée à ne rien lâcher sur ce dossier, comme sur celui de la LGV Bordeaux-Toulouse ».

Sur BFMTV @JeanCASTEX a indiqué qu’il mettrait "toute son énergie" à "faire avancer à une vitesse supérieure" le projet de #LGV #Montpellier-#Perpignan.

Après 3 années perdues, la mobilisation de l'@Occitanie est entendue ! Ces projets sont bons pour l'emploi et l'environnement. — Carole Delga (@CaroleDelga) July 8, 2020

Pour les élus locaux, la réalisation de cette ligne ferroviaire mixte, fret et voyageurs, permettrait de soulager le réseau actuel, saturé et fragile, et permettrait d’accompagner l’activité économique de la région. La LGV a d’autres avantages : elle libérerait de la place pour des trains du quotidien sur la ligne actuelle, et offrirait une solution pour les marchandises, ce qui pourrait supprimer quelques-uns des 16.000 camions qui circulent chaque jour sur l’A9. Son coût est estimé à 5,5 milliards d’euros.