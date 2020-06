En raison de l’épidémie de Covid-19, l’édition 2020 de la Fête de la musique risque de ne pas être aussi festive que d’habitude. A Montpellier (Hérault), ce sera même particulièrement calme le 21 juin : au regard des mesures sanitaires en vigueur, la ville et la métropole indiquent qu’elles ne proposeront aucun programme culturel ou festif. Il n’y aura pas, cette année, de podium ouvert aux talents sur la Comédie.

