Pour aider les propriétaires de chiens à partir en congés sereinement, Sophie Morche a lancé le site emmenetonchien.com, hébergé par le Bic, à Montpellier.

Les maîtres y partagent les lieux qu’ils ont testés (et approuvé) avec leur animal.

L’entreprise a même lancé un label de qualité : le Qualidog.

Emmener son chien en vacances, ça n’est pas si simple. Pour aider les propriétaires de toutous à partir en congés sereinement, Sophie Morche a lancé la plateforme emmenetonchien.com, hébergée par le Bic, à Montpellier(Hérault).

Sur ce site, fréquenté par environ 100.000 visiteurs chaque mois, les maîtres, les Wouafeur’s, partagent les lieux qu’ils ont testés (et approuvés) avec leur chien. Des lieux où les chiens et leurs propriétaires sont « vraiment les bienvenus », note Sophie Morche.

« On n’a pas à s’excuser de venir en vacances avec toute sa famille »

« Il y a cinq ans, j’ai adopté ma chienne, Musher, confie cette cheffe d’entreprise héraultaise. Et partir en vacances avec elle, c’était pour moi assez naturel. Mais je me suis rapidement rendu compte que ça pouvait être une vraie galère ! Identifier les lieux dog friendly, ce n’est pas si simple. Et souvent, on ne sait pas vraiment quel sera l’accueil sur place. Vous pouvez très bien arriver dans un établissement qui accepte les chiens, et sur place, c’est la soupe à la grimace. Ma chienne, c’est un membre à part entière de ma famille. Nous sommes à peu près 18 millions dans le même cas, et on n’a pas à s’excuser de venir en vacances avec toute sa famille ! »

Pour chaque établissement, les futurs touristes peuvent savoir à l’avance combien de chiens sont acceptés, de quelles tailles, et quels sont les services qu’il réserve aux toutous. « Une gamelle, un tapis… Est-ce que, s’il s’agit d’un camping, vous aurez le droit d’aller manger au restaurant ? S’il s’agit d’un gîte, est-ce qu’il y a un jardin clos ? Est-ce que l’on peut faire garder son animal sur place ? », détaille Sophie Morche.

Des activités… réservées aux chiens !

Car, déplore l’entrepreneuse héraultaise, une simple gamelle, ça n’est pas si courant, dans de nombreux établissements. « Cela semble assez simple à mettre en place, mais chez certains hébergeurs, cela n’existe pas ! », reprend Sophie Morche, qui a mis en place un label, Qualidog, qui classe les lieux selon l’accueil réservé aux chiens. Avec des notes qui vont de 1 à 4 truffes. Comme les étoiles pour les hôtels.

La plateforme référence aussi les activités où les chiens sont accueillis avec le sourire : les visites touristiques, les activités physiques… Et identifie aussi les lieux où l'animal a des activités qui lui sont carrément réservées, comme des séances d’agility ou… de massages ! Et pour les lieux à la ramasse mais qui ne demandent qu’à s’améliorer, Emmenetonchien.com propose aussi d'aider les professionnels du tourisme à identifier et satisfaire les attentes d’un propriétaire et de son chien.