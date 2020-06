Le drive à huîtres du Grau-du-Roi — N. Bonzom / Maxele Presse

Un drive à huîtres a ouvert sur l’eau, dans le port du Grau-du-Roi.

Les plaisanciers peuvent y retirer leurs bourriches sans sortir de leurs bateaux.

On peut aussi y accéder par la terre, pour ceux qui n’ont pas le pied marin.

« Et une bourriche pour le Vagabond ! » Un drive pas comme les autres vient d’ouvrir dans le port du Grau-du-Roi, une station balnéaire du Gard. On ne vient pas y emporter des burgers, ni des nuggets, mais des huîtres. Et les écaillers qui s’affairent à les ouvrir ne servent pas des automobilistes, mais bien des plaisanciers, qui amarrent leurs bateaux quelques secondes à cet étonnant bar flottant, juste le temps d’être servis.

Le drive à huîtres du Grau-du-Roi - N. Bonzom / Maxele Presse

C’est l'hôtel quatre étoiles le Spinaker, niché au bord de l’eau, qui a lancé ce concept qui fait le bonheur des habitués des marinas. « Les plaisanciers peuvent s’arrêter au drive, mais nous pouvons aussi livrer les plaisanciers, en bateau », confie Patrick Thierry, le propriétaire de l’hôtel. « On peut par exemple emporter un plateau d’huîtres avant de partir en mer, sans sortir du bateau », reprend Nicolas Denis, l’un des écaillers du bar. Ceux qui le souhaitent peuvent également amarrer leur embarcation au ponton, pour déguster leurs plateaux au bar. Et ceux qui n’ont pas forcément le pied marin ne sont pas exclus : on peut accéder au bar par la terre, depuis un ponton.

« Boire l’apéritif avant de partir en mer »

« Le bar est construit tout en béton armé, c’est une dalle de béton qui flotte sur l’eau », détaille le directeur de l’hôtel. Il est ainsi peu probable, sur cette structure des plus stables, qu’un client soit sujet au mal de mer, assure Patrick Thierry. « C’est très stable, nous pourrions même construire une petite maison dessus ! », note-t-il.

Le drive à huîtres du Grau-du-Roi - N. Bonzom / Maxele Presse

« L’idée est vraiment super, se réjouit Norbert, le cogérant d’une société d’équipements pour les bateaux, à Port-Camargue. On peut y venir en bateau, ou même boire l’apéritif avec des amis, avant de partir en mer ! » La dolce vita camarguaise, en quelque sorte.