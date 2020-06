Des pluies sont attendues dans le Languedoc (illustration) — Sierakowski/ISOPIX/SIPA

Le Languedoc devrait être balayé par des pluies intenses, dans les prochaines heures. Météo France a placé le Gard, l’Aveyron et la Lozère en vigilance orange pour des orages, des pluies et des risques d'inondations, ce jeudi.

Les pluies, d’abord attendues en Bretagne, devrait se déplacer au cours de la nuit sur le Languedoc, le sud du Massif Central et l’Aveyron. Météo France prévoit sur ce territoire des « cumuls en 24 heures entre 70 et 100 mm voir 120mm localement. Sur le relief des Cévennes on attend de 150 à 200 mm, voire 250mm très ponctuellement sur l’ouest du Gard et l’est de la Lozère. »

L’Hérault en vigilance jaune

Un aspect orageux se mêlera à ces précipitations, avec de la grêle possible, des rafales de vent et une forte activité électrique, indiquent les services de Météo France.

L’Hérault, lui, est en vigilance jaune, notamment pour des risques de vents violents. La ville de Montpellier, qui appelle « les citoyens à respecter les consignes de sécurité et à rester vigilants dans leurs déplacements », annonce que le stationnement est interdit au niveau du quai du Pirée, à partir de ce jeudi à 20h, en raison du risque de débordement du Lez, que les parcs et les jardins seront interdits d’accès ce vendredi, et que des points bas sont susceptibles d’être fermés à la circulation.