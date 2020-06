Depuis Saint-Guilhem-le-Désert partent de nombreux chemins de randonnées pour découvrir la beauté l'arrière pays héraultais. — Frilet / Sipa

La crise sanitaire liée au coronavirus devrait favoriser le tourisme en France lors des prochains week-ends et cet été.

Pour vous inspirer un peu pour vos vacances, « 20 Minutes » a choisi cinq randos à pied ou à vélo à découvrir autour de Montpellier.

Montpellier, ses plages, mais aussi sa nature sauvage dans l’arrière-pays… l’Hérault est un paradis pour les amoureux de la nature, le regard à la fois tourné vers la Méditerranée et les montagnes. Alors pourquoi ne pas partir s’évader dans la région ? 20 Minutes a sélectionné cinq idées parmi ses innombrables chemins de randonnées ou ses 2.400 kilomètres de sentiers balisés dédiés au VTT.

Saint-Guilhem-le-Désert. Un lieu magique, le plus visité de l’Hérault, d’où partent de nombreux chemins de randonnées. Les 10 km de la boucle de l’Infernet s’élancent depuis la rue du Bout du Monde. Ils offrent un regard superbe sur les gorges de l’Hérault, les montagnes de l’arrière-pays et le pourtour méditerranéen. Les lacets du Fenestrelles ont été réalisés par les moines de l’abbaye de Gellone pour atteindre le plateau où pâturaient leurs bêtes.

L'abbaye de Gellone, à Saint-Guilhem-le-Désert. - Frilet / Sipa

Saint-Félix-de-Montceau. Depuis les ruines de l’abbaye qui surplombent Gigean, cette balade est très accessible, y compris en famille. Son dénivelé est faible et les paysages, étangs, Méditerranée, garrigue se dévoilent à tour de rôle pendant deux heures et demie. Elle peut être aussi réalisée à VTT.

Un sentier très accessible part de l'abbaye de Saint-Felix-de-Monceau qui surplombe Gigean, la garrigue et la Méditerranée. - Ville de Gigean

La randonnée cit’art. 12 km à pied ou à VTT à travers le massif de la Gardiole aux portes de Montpellier, pour allier plaisir de la marche, de la nature et de l’art. Le département a confié ses sept citernes anti-incendie à des street-artists. Ils ont eu chacun carte blanche pour les décorer selon leur imagination fertile.

Une citerne réinventée au massif de la Gardiole par l'artiste Maye. - Association Line Up

Les oenorandos. Afin de mettre en valeur son patrimoine viticole, culturel et naturel, le département a labellisé 17 circuits à travers les vignes. A Villeneuve-lès-Béziers, celui situé entre « Canal du midi et vignobles » permet de découvrir sur 10 km l’ouvrage imaginé par Paul Riquet. Et revivre une partie de l’histoire de la viticulture : Alors que Béziers était la capitale mondiale du vin en termes de quantités produites, des millions d’hectolitres de vin ont transité sur ce canal.

Le département développe l'oenotoursime, avec 17 sentiers dédiés pour découvrir la vigne, la nature et la culture. - Hérault tourisme

Une voie verte. Ce circuit sécurisé à vélo, réalisé sur l'ancienne voie ferrée qui reliait Bédarieux à Mazamet, se prête aux balades familiales dans le parc naturel régional du Haut Languedoc. Du magnifique village d’Olargues à la grotte de la Fileuse de Verre à Courniou, en passant par les gorges d’Héric, les paysages sont à couper le souffle. La balade de 50 km – 80 km si l’on y joute une boucle qui passe le Tarn – peut être entrecoupée de visites à des musées.