De la neige, ce jeudi matin, à Lagrasse, dans l'Aude — Jean-Luc Bonzom

Dans le Gard, dans l’Hérault ou encore dans l’Aude, les habitants n’en ont pas cru leurs yeux ce jeudi matin : un manteau blanc a recouvert le paysage, dans certains coins de l’ex-Languedoc-Roussillon. De la neige alors que le printemps est arrivé ? Un « phénomène remarquable », confie à 20 Minutes Roland Mazurie, le chef du centre Météo-France à Montpellier.

Ce jeudi à 10 h, Météo France avait relevé 5 cm de neige à Lamalou-les-Bains et 15 cm à Salvetat-sur-Agout, dans l’Hérault. Il a neigé aussi à Fons sur Lussan, dans le Gard. Et les flocons commençaient à tomber, à cette heure-là, à Lagrasse, dans l’Aude.

#Aude #Cuxaccabardes ce matin même à #Carcassonne il neige ⛄️😍 dommage que le froid ne tue pas le virus 🦠😢 pic.twitter.com/DWMmE902iU — ça depasse l’entendement 🤮 (@ca_depasse) March 26, 2020

Une bonne petite couche également à Fons sur Lussan dans le #Gard .

📸 @objectifgard pic.twitter.com/Q7jVVJ1Lms — Météo-France (@meteofrance) March 26, 2020

07H55 - La #neige continue de tomber sur Bédarieux #Hérault avec une couche qui dépasse les 5 cm à 300 m ! Merci à Sylvia Acero pour Météo Languedoc ❄❄ pic.twitter.com/T4yHZz7hIO — Météo Languedoc (@MeteoLanguedoc) March 26, 2020

La neige continue de tomber autour de Carcassonne, sur l’#A61. Ici au km326, nos équipes sont mobilisées pour assurer votre sécurité et la continuité du service autoroutier. pic.twitter.com/cj71xzTZQE — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) March 26, 2020

La neige continue de tomber autour de Carcassonne, sur les axes routiers. Ici à Lagrasse, nos gendarmes sont mobilisées pour assurer votre sécurité et la continuité du service de protection des populations. Soyez vigilants, prudents si vous devez sortir.⚠️ pic.twitter.com/nFg7KeG86i — Gendarmerie de l'Aude (@Gendarmerie_11) March 26, 2020

« Ce n’est pas fréquent »

« Nous avions prévu que la neige tombe au-dessus de 300 à 400 mètres d’altitude, c’est plutôt tombé à 200 à 300 mètres, reprend Roland Mazurie. Ce n’est pas fréquent, pas exceptionnel non plus. En 2010, il y en avait eu jusqu’aux premiers jours du mois de mai, dans l’Aude et sur les plaines de l’Hérault. Cela devient plus rare ces dernières années, en raison du réchauffement climatique, mais c’était assez fréquent dans les années 1950 et 1960. Il pouvait y avoir de la neige jusqu’au début du mois d’avril à cette époque. »

Ce jeudi, à 10 h, 17 départements en France étaient placés en vigilance jaune pour neige et verglas en France, dont l’Hérault, l’Aude et les Pyrénées-Orientales, et un département (la Haute-Corse) se trouvait en vigilance orange.