Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales (illustration) — N. Bonzom / Maxele Presse

Les Pyrénées-Orientales sont toujours, ce mercredi matin, en vigilance orange pour neige, verglas, pluie et inondations et vigilance jaune pour crues et avalanches. Depuis le début de la semaine, le département fait face à la tempête​ Gloria.

Selon un bilan fourni par la préfecture ce mercredi matin, 1.200 foyers restent privés d’électricité, dont 1.000 à Amélie-les-Bains et 200 à Ortaffa. Les techniciens Enedis sont encore à l’œuvre sur le terrain pour tenter de rétablir les derniers clients.

#tempetegloria les K13 engagés au profit du @SDIS66 dans les #PyreneesOrientales pour des ouvertures d'itinéraire 🌨 Prudence dans vos déplacements ! pic.twitter.com/YBU1n5apQA — UIISC1 (@uiisc1) January 21, 2020

Pompages et tronçonnages

Une dizaine de routes départementales sont coupées. Les sapeurs-pompiers ont effectué 87 interventions au total, dont cinq de plus dans la nuit, notamment des pompages et des tronçonnages. Il n’y a aucune victime à déplorer. Pour faire face à cet épisode météo, 220 sapeurs-pompiers sont à l’œuvre, épaulés par une centaine de casqués venus des départements voisins, ainsi qu’une quarantaine de gendarmes.

Ce mercredi, 100 mm à 200 mm supplémentaires sont attendus, indiquent les services de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Sur l’ensemble de l’épisode, le cumul attendu est de 350 mm. L’épisode devrait durer jusqu’à jeudi à la mi-journée, avec de la neige en montagne, de la pluie sur la plaine, « de façon anormale mais non exceptionnelle », précise la préfecture, qui recommande aux habitants la plus grande prudence.

L’Aude a été aussi placée sous vigilance orange pluie et inondations ce mercredi matin.