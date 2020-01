Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales (illustration) — N. Bonzom / Maxele Presse

La tempête Gloria se pointe et les Pyrénées-Orientales se préparent au pire. Le département devrait faire face à de « fortes précipitations », de la pluie ou de la neige selon l’altitude, a annoncé Météo France. Il a été placé en vigilance orange neige et verglas et pluie et inondations et en vigilance jaune crues et avalanches.

« Il s’agit d’une forte dépression, qui se cale sur l’est de l’Espagne, au niveau des Baléares, expliquait lundi à 20 Minutes Roland Mazurie, le chef de Météo France à Montpellier. Il y aura beaucoup de pluie en plaine, et de la neige en abondance sur la chaîne pyrénéenne. » La limite entre la pluie et la neige dans le département devrait se situer vers 600 mètres en début de journée, très localement et temporairement entre 200 et 400 mètres. Elle doit remonter vers 1.400 mètres à la mi-journée, et 1.600 mètres en soirée.

Ces chutes de neige pourront donner des cumuls de l’ordre de 1 à 1,5 mètre, voire 2 mètres au-dessus de 1.800 mètres, notamment vers le massif du Canigou.

🌨️ Neige et pluies fortes sur le Roussillon 🌧️



Un épisode de fortes précipitations se met en place sur le Roussillon et l'est de la chaîne des Pyrénées aujourd'hui. Cet épisode actif correspond à des débordements sur notre pays de la tempête #Gloria.



▶️ https://t.co/aVJkoXsNAL pic.twitter.com/p6qwawmSHE — Météo-France (@meteofrance) January 20, 2020

❄️ Neige sur le Canigou/Capcir dans la nuit de lundi à mardi



Cet après-midi, les 1ères précipitations neigeuses vont débuter sur le relief des Pyrénées Orientales ; ces chutes de neige vont progressivement tenir à partir de 500 m.

📸 Vernet-les-bains - @Canigo_Conflent pic.twitter.com/kxbOcpUVvG — Météo-France (@meteofrance) January 20, 2020

Les moyens de secours prêts à intervenir

A basse altitude s’abattront de fortes quantités d’eau. « D’ici mercredi matin ce sont généralement 90 à 120 mm de pluie qui sont attendus », et « localement 200 mm vers la côte Vermeille et les contreforts orientaux », a prévenu Météo France.

La préfecture indique avoir activé le centre opérationnel départemental ce mardi. Au niveau des moyens de secours, 390 sapeurs pompiers ont été engagés dont 35 militaires de la sécurité civile et 100 venus en renfort d’autres départements, 40 gendarmes sont également sur le terrain et 140 sont en pré-alerte. La brigade nautique de Saint-Cyprien et le peloton de gendarmerie de haute montagne sont également prêtes à intervenir.

De nombreuses routes coupées, les transports suspendus

Les passages à gué de tout le département sont fermés, apprend-on ce mardi matin. L’autoroute A9 est fermée dans le sens France-Espagne à partir de Perpignan-Nord, tout comme les échangeurs 41, 42 et 43, et le déneigement était en cours ce mardi à 8 h. L’autoroute espagnole AP7 est fermée de Figuères à la frontière, et la circulation de la RD914 est coupée entre Cerbère et Banyuls dans les deux sens de circulation.

A noter, la circulation des véhicules de transport en commun, scolaires et voyageurs, est interrompue mardi et mercredi, dans les secteurs du Conflent, du Haut Vallespir, de la Cerdagne et du Capcir. Les transports sont maintenus dans les autres secteurs.