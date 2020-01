Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales (illustration) — N. Bonzom / Maxele Presse

Les Pyrénées-Orientales s’apprêtent à accueillir la tempête Gloria, qui stagne actuellement à l’est de l’Espagne. De la neige et des pluies intenses sont attendues.

#Episodemediterraneen (qui concerne également la côte est de l'Espagne) piloté par un flux d'est soutenu en liaison avec la dépression #Gloria (baptisée par le service météo espagnol @AEMET_Esp) qui se régénère actuellement entre Baléares et Algérie. pic.twitter.com/QUGuDKG6ir — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 19, 2020

« Il s’agit d’une forte dépression, qui se cale sur l’est de l’Espagne, au niveau des Baléares, indique à 20 Minutes Roland Mazurie, le chef de Météo France à Montpellier. Cette situation perturbée va entraîner des zones pluvieuses et neigeuses sur l’ensemble des Pyrénées-Orientales, et la Catalogne en général, dans les jours qui arrivent. Il y aura beaucoup de pluie en plaine, et de la neige en abondance sur la chaîne pyrénéenne. »

Jusqu’à 30 cm de neige

Météo France a placé les Pyrénées-Orientales en vigilance orange, en raison de l’épisode neigeux intense attendu, prévu ce lundi. Si des chutes de neige relativement faibles sont actuellement observées au-dessus de 400 à 600 m d’altitude, le gros de l’épisode doit commencer dans la soirée, indiquent les services de Météo France.

Dans les vallées du Vallespir aux Fenouillèdes, sont attendus 2 à 5 cm de neige, localement 10 cm. Plus haut, de 500 à 1000 m d’altitude, on attend 10 à 20 cm localement 30 cm, depuis les Albères aux massifs du Canigou et du Conflent.