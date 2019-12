Les températures sont anormalement douces en cette mi-décembre dans le Languedoc et le Roussillon (illustration) — ALLILI MOURAD/SIPA

Il fait étonnamment doux, ces derniers jours, dans le Languedoc et le Roussillon. Selon Météo France, l’arrivée d’une masse d’air d’origine méditerranéenne a permis aux températures de grimper, depuis le 13 décembre : sur les plaines de la région, il fait entre 15 et 17 degrés, et jusqu’à 20 degrés localement. Selon Roland Mazurie, chef du centre Météo France de Montpellier, c’est cinq à six degrés de plus que la normale.

Les valeurs maximales relevées durant ces cinq derniers jours ont ainsi été de 18,7 degrés à Montpellier et 17,8 degrés à Nîmes le 14 décembre et 20 degrés à Perpignan le 17 décembre. Ce ne sont, toutefois, pas des records : en 1985 et 1987, Météo France avait relevé à la même période 21 à 22 degrés dans la région Languedoc-Roussillon.

Des minimales… élevées

« Ce qui est quasiment exceptionnel, ce sont aussi et surtout les températures minimales quotidiennes relevées depuis trois jours, à la faveur d’un vent persistant la nuit et d’une couverture nuageuse empêchant les températures de descendre la nuit et au lever du jour, indique Roland Mazurie. Ces valeurs minimales sont restées à des niveaux élevés de l’ordre de 10 à 14 degrés, soit 8 ou 9 degrés au-dessus des moyennes de saison. »

Dans les huit à dix jours à venir, cet air plus doux que la normale se maintiendra, ce qui devrait permettre, indique Météo France, de passer un « Noël au balcon ». Attention, toutefois, un épisode pluvieux est attendu dans la région dans les prochains jours.