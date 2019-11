INTEMPERIES La SNCF ne devait rétablir qu'une seule voie le 25 novembre, mais les travaux ont été plus rapides que prévu

Un train en gare de Montpellier (illustration) — LODI Franck/SIPA

Le 25 novembre, les trains circuleront à nouveau entre Béziers et Agde, dans l’Hérault. Le trafic avait été totalement interrompu le 23 octobre dernier, après les violentes intempéries qui se sont abattues sur le département, causant des dégâts très importants sur les voies ferrées.

Les circulations ferroviaires seront donc entièrement plus tôt que prévu : le 25 novembre, le trafic reprendra sur les deux voies entre Béziers et Agde. La SNCF avait initialement prévu d’ouvrir une première voie ce jour-là, puis une deuxième une semaine plus tard.

De « légères adaptations » lundi

« Les fondations des deux voies ferrées ont été reconstruites sur près d’un kilomètre en un temps record, se réjouit la SNCF, ce mercredi matin. Depuis près d’un mois, une centaine d’agents SNCF Réseau et des entreprises partenaires sont mobilisés 24h/24, 7 jours sur 7 pour permettre la reprise du trafic dans les meilleurs délais. »

Les travaux de reconstruction de la voie ferrée se terminent entre Béziers et Agde, la phase d’essais est en cours.

Lundi 25 novembre, les trains de fret et de voyageurs pourront à nouveau circuler sur ces deux voies. pic.twitter.com/1lv2geU6jg — Soune SERRE (@Soune_SERRE) November 20, 2019

La SNCF prévient cependant que de « légèrement adaptations » du trafic pourront être nécessaires lundi.