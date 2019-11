Connaissez-vous bien les films et les séries tournés à Montpellier ?

QUIZ « L’emmerdeur », « L’homme qui aimait les femmes », « Tandem »… « 20 Minutes » vous invite à tester vos connaissances sur les tournages les plus célèbres qui ont eu lieu dans la capitale de l’Hérault

Jacques Brel et Lino Ventura sur le tournage de L'emmerdeur, tourné à Montpellier. — LIDO/SIPA

L'Occitanie est devenue une véritable terre de cinéma. Avec 1.497 jours de tournage en 2018, le territoire conserve, pour la deuxième année consécutive, la troisième place des régions qui accueillent le plus de longs-métrages et de fictions télé en France, selon des chiffres publiés par l’organisme Occitanie Films, qui bichonne les équipes de tournage. Devant, il y a les régions Ile-de-France et Paca.

Montpellier, notamment, est l’une des places fortes du septième art, mais aussi du petit écran. 20 Minutes vous invite à tester vos connaissances en dix questions sur les tournages les plus célèbres qui ont eu lieu dans la capitale de l’Hérault. Moteur !