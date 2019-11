Rémi Gaillard — Alain ROBERT/Apercu/SIPA

Le 7 décembre (à partir de 17h30), la Sud de France de Montpellier accueille la 3e édition du festival Anymal, organisé au profit de l’association de protection animale du même nom, portée par Rémi Gaillard. Au programme, un concert avec Alpha Blondy, Ayo, Tryo et Cali, un village des associations et des performances de dessinateurs.

Et le vidéaste montpelliérain compte bien sur la présence à l’événement d’Emmanuel Macron, qu’il a pris le soin d’inviter, sur Twitter. « J’ai mis deux places à votre nom à retirer au guichet invitations, lance Rémi Gaillard à l’attention du Président de la République. Et si vous êtes chaud, on peut slamer dans la foule du concert ! »

Bonjour @EmmanuelMacron,

3ème édition Anymal le 7 déc. à Montpellier. J'ai mis 2 places à votre nom à retirer au guichet invitations.

Un Grand Débat avec des assos de protection animale. Et si vous êtes chaud, on peut slamer dans la foule du concert 🐵✊https://t.co/t50E1Tb1Hw — Rémi Gaillard (@nqtv) November 14, 2019

Depuis plusieurs années, Rémi Gaillard tente d’attirer l’attention du Président de la République et de membres du gouvernement, au sujet de la protection animale. Dernièrement, le Montpelliérain a demandé à Emmanuel Macron d’agir pour les ours Bony et Glasha, après la mort de l’ours Micha. En octobre 2018, Rémi Gaillard avait décroché un rendez-vous avec François de Rugy, alors ministre de l’écologie.