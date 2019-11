Un avion Transavia (illustration) — BALEYDIER/SIPA

« Montpellier, nous voilà ! » C’est par ces mots que Transavia a annoncé ce mardi matin, sur son compte Twitter, l’ouverture d’une nouvelle base à l'aéroport de Montpellier Méditerranée, dans l’Hérault. La compagnie néerlandaise, filiale du groupe Air France-KLM, a indiqué son arrivée au printemps 2020 sur la plateforme héraultaise. Selon l'aéroport, l’ouverture de cette nouvelle base est prévue pour le mois d’avril.

Après Lyon, Orly et Nantes, il s'agira de la quatrième base de Transavia en France. A Montpellier, la compagnie néerlandaise installera deux avions au printemps prochain. Emmanuel Brehmer, le président du directoire de l'aéroport, voit dans cette arrivée « un moment historique pour [l'aéroport] et un signal fort pour [le] territoire. »

Une vingtaine de destinations

Une vingtaine de destinations seront ainsi desservies par la compagnie, « dont de nombreuses qui ne sont pas encore desservies en direct », indique Nathalie Stubler, la présidente et directrice générale de Transavia France. Parmi les destinations, qui n'ont pas été dévoilées, figure notamment des grandes villes du bassin méditerranéen.

Cette annonce devrait considérablement booster la fréquentation de l’aéroport, qui a battu un nouveau record en 2018, avec 1,8 million de passagers, soit 30.000 de plus que l’année précédente. En janvier, Emmanuel Brehmer avait annoncé vouloir « aller plus vite, plus haut, plus fort ». D'importants travaux ont notamment été lancés sur la plateforme pour agrandir le site et proposer un parcours plus agréable pour le client.