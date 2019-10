Des voies endommagées par les fortes pluies, dans l'Hérault — LODI Franck/SIPA

On s’y attendait : finalement, il ne devrait pas y avoir de train avant la fin du mois de novembre entre l’Aude et l’Hérault. La voie ferrée entre Béziers et Sète, interrompue depuis le 23 octobre dernier, à cause des violentes intempéries qui ont affecté le Languedoc, ne sera pas rétablie avant, a indiqué ce mardi le secrétaire d’Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, rapporte l’AFP.

La première voie devrait être rétablie le 25 novembre et l’ensemble des circulations » assuré « à compter du 2 décembre », a détaillé le secrétaire d’Etat, à l’Assemblée nationale.

« La sous-couche a été touchée »

La SNCF avait annoncé la date du 4 novembre pour la réouverture de cette voie ferrée, située sur l’axe Montpellier-Narbonne. Mais le délai ne sera pas tenable, même les ouvriers de SNCF Réseau sont à pied d’œuvre pour réparer les dégâts. Ils doivent notamment reconstruire le talus, effondré sur près d’1 km.

Équipes SNCF Réseau et entreprises travaux sont à pied d’œuvre pour réaliser les travaux de reconstruction du talus enfondré sur près d’1km entre Béziers et Sète suite aux intempéries. Il va falloir reconstruire la plateforme de la voie sur plusieurs centaines de mètres ! pic.twitter.com/Tw5tLE9UFJ — Soune SERRE (@Soune_SERRE) October 29, 2019

« Quand la zone a été totalement dégagée, on s’est aperçu que des brèches ont été creusées sur la plateforme même de l’infrastructure », a expliqué un porte-parole de la SNCF à l’AFP. « C’est la sous-couche qui a été touchée, c’est-à-dire les fondations de la voie. (…) Il faut donc déposer les voies, c’est-à-dire retirer le ballast, retirer les traverses et retirer les rails, et refaire une sous-couche », a-t-il détaillé.